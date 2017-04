La Xunta niega recortes en Playa Jardín y alega que los cambios son por “seguridad”

El Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ha querido salir al paso de la denuncia hecha por el grupo municipal Boiro Novo, en la que criticaban la eliminación del servicio de cocina del centro de día de Playa Jardín y su sustitución por un catering externo. Desde el ente público califican esta denuncia de “de todo punto incerta”, al tiempo que dan su versión sobre los hechos.



Mientras que Boiro Novo calificaban el cambio de “novo golpe” de la “política de recortes en servizos sociais do Partido Popular no noso concello”, el Consorcio asegura que la decisión “non se adoptou baixo ningún concepto por razóns de aforro de custos”. Afirman, por el contrario, que se debe “única e exclusivamente a razóns de homoxeneización co resto da rede”, dado que, según explican, el centro de Playa Jardín era hasta ahora la única excepción en este aspecto.



Por otro lado, desde el organismo dependiente de la Consellería de Benestar, subrayan que en Playa Jardín, el centro de día compartía cocina con una escuela infantil, “o que tecnicamente non se considera o máis axeitado dende o punto de vista do almacenamento dos produtos alimenticios”. Es por ello que la decisión de suprimir la cocina obedece, en sus palabras, a la intención de “garantir a seguridade alimentaria en todo o proceso, dende a súa preparación ata o consumo, dacordo cos informes dos técnicos do Consorcio”.



Sólo cambia la logística

El Consorcio también niega que se haya cambiado el modelo de gestión que, afirman, ya estaba externalizado. La única modificación, explican, es el “sistema loxístico”. Así pues, aseguran que los pliegos del concurso público obligan a la adjudicataria (Aria Catering, quien ya se venía encargando del servicio y resultó de nuevo ganadora en 2016) a encargarse de la elaboración, transporte, entrega y almacenamiento de las comidas, “que deben preparar na súa cociña central”. Señalan, además, que los menús están cocinados con “produtos da máxima calidade, conforme ao xeito tradicional, e adaptadas aos gustos e necesidades dos nosos maiores”.



Por último, aseguran contar con el aval de ocho años de servicio en distintos centros, en los que, afirman, el porcentaje de satisfacción roza el 80 %, "con estrictos controis" por parte tanto de técnicos del Consorcio como de la Consellería.