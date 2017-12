La Xunta prevé iniciar en 2018 los trámites del Plan Reitor de Usos del parque de Corrubedo

La Xunta de Galicia prevé iniciar en 2018 la tramitación do Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) del Parque Natural de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixan. La directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, hizo este anuncio en la reunión de la Xunta Consultiva de este recinto protegido, donde avanzó que a principios del próximo año se contactará con los sectores implicados para consensuar la redacción de este importante documento. Destacó que el departamento que dirige trabaja en un documento de inicio, que se presentará próximamente y que se irá perfilando de forma participada y consensuada. Explicó que el objetivo pasa por lograr que el PRUX que resulte de todo el proceso sirva para conservar el parque natural regulando los usos que se desarrollan, con el fin último de que la gestión de este espacio permita compatibilizar la actividad tradicional con la preservación del medio natural.



La directora xeral precisó que los planes rectores de uso y gestión desarrollan las prescripciones emanadas del Plan de Ordenación dos Recursos Naturais (PORN) de cada parque y delimitarán las previsiones de actuaciones de la Administración en su ámbito de aplicación, y en particular la investigación, el uso público y la conservación, protección y mejora de los valores naturales. En el caso de Corrubedo, que es el segundo en ser declarado parque natural -15 de junio de 1992- y tiene una extensión de 996 hectáreas, Díaz dijo que este parque destaca por su extensa duna móvil -un kilómetros de longitud, 250 metros de ancho y 15 metros de altura-, que es uno de los mayores atractivos de este espacio natural, pero no el único, pues “é un excelente exemplo de complexo-lagoa litoral en Galicia. Conta cun extenso sistema dunar de gran valor natural e paisaxístico e alberga moitos tipos de hábitats nun espazo relativamente reducido”, precisó Ana María Díaz.

Esta responsable autonómica señaló que el futuro PRUX determinará los programas que hagan compatible la protección de los espacios protegidos con el uso público y que se desarrollarán en colaboración con otros departamentos administrativos de la Xunta. Por otro lado, presentó la memoria de las actividades realizadas en este parque natural en 2017 y recordó que la Xunta invirtió más de 230.000 euros en distintas actuaciones de mantenimiento y conservación de este espacio, como la puesta en marcha del servicio para el diseño y ejecución de las campañas de divulgación y promoción del turismo de naturaleza y educación ambiental, que se mantendrá en 2018.