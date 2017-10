El sector jurídico no escapa a las redes del marketing online

Internet se ha convertido a día de hoy en un escaparate mundial, por el que deben pasar todo tipo de negocios si quieren alcanzar el éxito. El proceso de digitalización ya no es una opción negociable.

Aquellas empresas que no están en la red, tienen una altísima probabilidad de caer rápidamente en el olvido, en un entorno cada día más competitivo como ante el que nos encontramos.

¿Por qué es importante el marketing digital también en el ámbito jurídico?

Pues bien, el mundo jurídico no ha escapado a este fenómeno. Hoy día, todo aquel que quiera contar con los servicios de un abogado, y no tenga ya uno de confianza o buenas referencias al respecto de otro, pensará rápidamente en entrar en Internet y buscar un bufete. Esto hace que cada día sea más importante la publicidad para despacho de abogados.

En este sentido, lo primero con lo que debe contar el bufete es una página web con un diseño atractivo. Por supuesto, el ámbito jurídico se caracteriza por una cierta sobriedad en sus formas, por lo cual no debe ser una página como la que se habría de ofrecer a los clientes de otro tipo de negocios más informal.

Pero tampoco debe rallar en lo básico o simple, ya que en Internet es imprescindible marcar la diferencia. En esta página, el despacho tiene que dar a conocer sus servicios. Conviene que se muestre información sobre casos conocidos por el bufete en el pasado.

Las redes sociales como escenario obligado

Pero esta página no lo es todo. Las redes sociales tienen un peso cada día más importante a la hora de hacer marketing digital, y en el mundo jurídico no iba a ser menos. Quien no está en estas redes, no ha entendido las claves actuales del marketing en Internet. No obstante, es imprescindible pensar en qué redes estará el público potencial.

Cómo no, también en los negocios jurídicos la calidad de los contenidos juega un papel fundamental. Se hace necesario publicar con bastante regularidad, sin que por ello se pierda por el camino la calidad de estos contenidos, que pueden ofrecerse por ejemplo en un blog o un canal de Youtube.

Marketing digital y tradicional deben caminar de la mano

Eso sí, aunque el marketing digital lleva la voz cantante a la hora de darse a conocer, existen otros factores que no deben descuidarse. La publicidad convencional también sigue estando presente, sobre todo para atraer a los clientes con una edad avanzada, que también pueden necesitar los servicios de un abogado por muy diversos asuntos. Este tipo de público es gran consumidor de los periódicos tradicionales, por lo cual es una gran idea darse a conocer también en ellos.

Otros aspectos como el precio de los servicios o dónde esté localizado el negocio también tienen un peso muy importante para llegar a los clientes. Resulta trascendental en todo caso que tanto el marketing digital como el tradicional vayan en una misma dirección, transmitiendo ambos un mismo mensaje acerca del bufete.