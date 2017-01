“Agradézolle ao Umia o que fixo, gracias a eles sigo aquí”, dice Edu

El capitán del San Martín Edu Vieites recibió ayer tarde el alta en el hospital Domínguez y ya se encuentra en su domicilio en Portonovo tras protagonizar el domingo el susto de la jornada al quedar inconsciente en el duelo ante el Umia. Fue en el minuto 35 de partido en una acción que el futbolista de 28 años no recuerda. “Polo que me contan vou ao chan e esvaro, polo que o xogador do Umia non pode evitar o contacto coa miña cabeza, o primeiro recordo que teño é estar subindo á ambulancia, nese momento penso que estou soñando, voume dando conta das cousas, de que fun a xogar e de que estamos a gañar 0-2”.

Estuvo varios segundos inconsciente y sufrió convulsiones tras el impacto. “Os meus compañeiros Gago e Ameneiro conseguiron abrirme un pouco a boca e o delegado do Umia meteume a cánula de Guedel”. Relata como se lo contaron los allí presentes. El que lo peor lo pasó fue su hermano gemelo Roberto, que estaba en la grada y también es futbolista, en el Dena. “Non quiso ir xogar pola tarde, non tiña a cabeza para iso”, explica un Edu que se formó en el Villalonga, donde jugó dos temporadas y media en el primer equipo, pasó por el Sanxenxo y lleva seis años en Vilaxoán. “Neste clube estou cómodo, non me queda a man pero estou contento e identificado co San Martín”.

Las diferentes pruebas descartaron cualquier daño interno. “Dóeme un pouco a cabeza, nada máis”. Descansará dos días y el jueves volverá al médico. Luego quiere ir a Barrantes. “Nas últimas horas recibín moitísimas mensaxes, quero ir a agradecerlles ao Umia, á directiva, corpo técnico e en especial ao delagado o que fixeron por mín, gracias a eles sigo aquí”.