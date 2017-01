Aitor saca del atasco a un Arosa que goleó al final

Al igual que en las dos anteriores ocasiones, el Arosa respondió de la mejor forma posible a una derrota. Ganó ayer al Negreira 4-1 en A Lomba. Un resultado demasiado abultado y que no refleja lo que fue el partido, muy equilibrado. Más goles que juego en los locales, que dieron la vuelta al tempranero gol de Stefan. Manu Justo empató antes del primer cuarto de hora y fue en la segunda parte cuando los arlequinados sí se impusieron. Todo a raíz del gol de Aitor Díaz a la salida de un córner. Fue el 2-1, lo que unido a la entrada al campo de Sidibé permitió al fin a los locales controlar el duelo. Julio Rey y Rivas hicieron los otros dos tantos. Incluso la goleada pudo ser mayor, puesto que Sylla falló un penalti.

El Arosa sigue invicto en casa y formando parte del quinteto de cabeza que pelea por los puestos de play-off.

El partido fue extraño. Empezando por la alineación local. Jorge Otero dejó en el banquillo por decisión técnica Suso Martínez, situando al central Vitra de lateral izquierdo. Sidibé, con problemas físicos, tampoco salió de inicio. En el centro del campo Sergio Santos se ubicó de pivote, con Julio Rey y Manu Justo por delante. El Arosa no tuvo ni control del juego ni del balón. El partido fue un correcalles. Empezó con un ritmo frenético. A los cincuenta segundos Sylla le ganó la primera carrera a Rendo en la derecha y puso un gran centro. Eloy cabeceó al larguero y Julio envió desviado el rechace en área pequeña. Doble ocasión clarísima. A los cuatro minutos el árbitro anuló un gol a Sylla, al que el balón le golpeó en la mano antes de entrar de forma involuntaria. En su primera llegada el Negreira atinó. El Arosa, al que le costaba controlar el centro del campo, perdió una disputa. Tato habilitó por dentro a Stefan, con los centrales locales a media salida. El delantero de Santa Comba no perdonó. De posible aliado a verdugo en solo unos días. Y es que el Arosa y Stefan negociaron esta semana su fichaje, que finalmente no fructificó.

El quinto en la tabla dio respuesta pronto. A los doce minutos. En otra acción por banda derecha. Centró Fran Matos, despejó un defensa y en el vértice izquierdo del área grande Manu Justo controló y golpeó cruzado con decisión. Muy buen gol. El 1-1 no cambió nada. Al Arosa no le duraba el balón, y sus transiciones rápidas no iban a ninguna parte. El Negreira estaba mejor, más cómodo, con Stefan haciendo de todo, jugando de "diez" entre líneas y de "nueve". Pese al toma y daca, no hubo más ocasiones claras en la primera parte.

A los nueve minutos de la reanudación, cuando mejor estaba el Negreira y más control de juego tenía llegó el 2-1. Rendo cometió un error que motivó un disparo de Julio que un defensa envió a córner. A balón parado y un central, una vez más, el Arosa encontró remedio a sus males. Fue en un saque de esquina que “acarició” Julio y cabeceó Aitor de forma inapelable en el primer palo.

Antes de la hora de partido debutó en los locales Antón Vilas, que llegó esta semana procedente del Izarra. Se situó en banda derecha y demostró que no solo tiene calidad en la zurda, también entiende el juego. Entró por Hugo y Sylla se puso en punta. Vilas, en su primera intervención, estuvo cerca de marcar. Lanzó un desmarque en diagonal, remató cruzado, pero el balón no cogió portería.

Otero reforzó el centro del campo dando entrada a Sidibé por Manu Justo. Mientras que el entrenador visitante Jose Manuel Pose arriesgó con otro delantero, Adrián Quintairos. Ahí cambió todo. El Negreira desapareció y el Arosa pasó a dominar, a controlar la situación y a generar peligro para hacer el tercero. Lo tuvo en el minuto 70. Otra vez a la salida de un córner. Remató Sylla con el pie por encima del larguero. Llegó tres minutos después. En una acción de izquierda a derecha. Vilas pasó a Julio, que se hizo el espacio en el borde del área para armar un disparo ajustado abajo. Primer gol del canterano, que ya lo merecía por el alto nivel que está mostrando cada domingo.

Si el Negreira se quedaba con pocas opciones de puntuar, solo unos instantes después se confirmó la debacle con la expulsión de Angelo. Una segunda amarilla en un rifi-rafe con Vilas con el balón en juego en otra parte del campo. A partir de ahí el Arosa tuvo un final de partido muy cómodo y perdonó varias ocasiones. Sergio Santos dejó delante del portero a Sylla, que llevaba a Vilas al lado para empujar pero decidió definir. El balón se marchó rozando el poste. En el minuto 83 el árbitro decretó un penalti más que dudoso sobre Sylla. El senegalés, peleado con el gol, fue el encargado de lanzar y el portero Mario le detuvo el remate. El que sí acertó fue el central Rivas ya en el tiempo de aumento, marcó de cabeza a gran centro de Suso Martínez. Rivas, con 5 goles, es el pichichi del Arosa esta temporada, en la que el balón parado y la capacidad realizadora de jugadores de corte defensivo.



hoy día clave del fichaje

La comisión deportiva del Arosa espera cerrar hoy a mediodía el fichaje del ansiado delantero. Ayer noche ultimaban los detalles, puesto que sobre la mesa manejaban todavía varias opciones. Una de ellas es la de un futbolista experimentado, goleador y gallego. La otra es la de un ariete de fuera de Galicia. Hoy por tanto es el día clave, puesto que las negociaciones están muy avanzadas y el club quiere cerrar este capítulo de una vez.