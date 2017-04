Al Arosa le salen las cuentas

El Arosa hizo los deberes y venció ayer en el feudo del colista Órdenes por 0-2, con goles de Sergio Santos antes del primer cuarto de hora y de Fran Monroy, ante su exequipo, al inicio de la segunda parte. Una victoria que vino acompañada de los empates del Bergantiños en Redondela y del Vilalbés en A Illa, por lo que el Arosa se queda solo en la quinta plaza y reduce su desventaja sobre los de Carballo a tan solo un punto. El objetivo de pelear hasta la última jornada por colarse en el play-off está más cerca. El próximo domingo el Arosa recibirá en el derbi a un Villalonga ya salvado, mientras que su máximo rival, el Bergantiños, jugará ante el Cerceda.



Ante el desahuciado colista, que con la de ayer acumula ya veinte derrotas seguidas, Jorge Otero apostó por un 4-4-2. Vitra ocupó el lateral derecho y Sidibé el centro de la zaga ante las ausencias por sanción de Matos y Rivas. Óscar jugó en la medular junto a Sergio Santos, Sylla y Eloy ocuparon las bandas y los puntas fueron Hugo por detrás de un Monroy que volvió a la que fue su casa esta temporada hasta el pasado mes de enero. La puesta en escena del Arosa due buena. Sorteaba la tímida presión local y llegaba con peligro a su área. A los trece minutos hizo lo más difícil, ponerse por delante. Fue en una jugada por banda que acabó con el balón en el borde del área, a donde llegó Sergio Santos para marcar de certero disparo. La ventaja dio más confianza a los locales, pero su falta de puntería impidió que cerraran el partido antes del descanso. Tuvieron ocasiones Monroy, Sylla y Hugo.



En la segunda parte salió mejor el Órdenes, que agitó el partido. El Arosa perdió durante unos minutos el control de la situación, pero con el 0-2 obra de Fran Monroy, que no lo celebró por respeto a su exequipo, las aguas volvieron a su cauce. El Arosa recuperó el mando ante un rival que no dejó de pelear en ningún momento. El Órdenes, descendido hace bastante tiempo, no le perdió la cara al partido y obligó al Arosa a exprimirse hasta el final.



Tras la favorable jornada de ayer, en Vilagarcía ya tienen sus cinco sentidos puestos en el derbi del domingo (18 horas, A Lomba) ante el Villalonga. De nuevo la victoria es obligada para los de Jorge Otero, pero no será nada barata, porque los celestes, octavos en la clasificación, son uno de los mejores visitantes de la categoría.