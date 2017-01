El Alertanavia frena en seco al Portonovo al endosarle una goleada en la tarde más aciaga de los visitantes

La buena racha de los de Borja Burgos en este 2017 se cortó ayer con una abultada goleada en Pahíño. El encuentro no se inició mal para los arlequinados, quienes compitieron bien en los primeros compases del partido. Justo antes del 1-0, disfrutaron los portonoveses de una ocasión que desbarató Pachín. En el minuto 21, en un saque de banda mal defendido, el balón era cabeceado por Dieguito al fondo de la red. El gol no hizo más mella que en otras ocasiones al Portonovo, que siguió compitiendo. Así, con 1-0 todavía, volvió a tener una buena ocasión, que nuevamente volvió a desprovechar. Todo esto terminó al iniciarse el segundo tiempo.

El descanso no vino nada bien a los visitantes. Pasados menos de diez minutos Miguel aprovechaba un rechace en un saque de esquina para dejar al Portonovo 2-0 abajo. Este gol significó el desplome arlequinado, pues a partir de este minuto el dominio local fue incontestable, mientras que el Portonovo no era más que una sombra del conjunto competitivo de los primeros 45 minutos. Miguel, nuevamente, en un rechace tras un mal despeje de Anxo, anotaba el 3-0, mientras que en los últimos cinco minutos de partido el Alerta completó la goleada con un chut de André dentro del área en el minuto 87, y ya cuando pasaba un minuto sobre el tiempo reglamentario Barci cabeceaba un córner al fondo de la red, completando la goleada. El colchón de puntos obtenido por el Portonovo le permitirá respirar esta jornada, pudiendo dedicarse a preparar su próximo partido contra el Nogueira.