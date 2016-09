Álvaro Coque rechaza la oferta económica del Arosa

Álvaro Coque no será finalmente jugador del Arosa. Las negociaciones entre el equipo arlequinado y el centrocampista salmantino procedente de 2ª B no han llegado a buen puerto y dado que las condiciones económicas no eran las exigidas, el futbolista no militará en Vilagarcía esta temporada, ya que fichará por el CF Salmantino.

El director deportivo del Arosa, Eduardo Carregal, explicaba ayer que, pese a haber ofrecido en el último momento una nueva oferta económica al representante del jugador, estaba “practicamente pechado que non vai a vir”.

En cuanto a los pasos a dar ahora, Carregal comentó que la Comisión Deportiva se reunirá ahora con Jorge Otero para continuar en la busca de un mediocentro que se adapte a las dos bandas, posición que llevan intentando reforzar ya desde antes de fichar a Sidibé. El director deportivo del Arosa dio a conocer que estaba prácticamente cerrada la incorporación de un futbolista que finalmente decidió irse para Madrid. Asimismo, confesó que “agora estamos condicionados polas marchas de Manu Justo e Alberto Cabanyes e a lesión de Eloy, que xa leva dúas semanas”. Es por este motivo que el Arosa se encuentra actualmente “moi mermado nesa parcela de ataque”. Carregal comentó que Jorge Otero “sabe que a idea é que fai falta polo menos un xogador máis pero é consciente de que non se pode fichar a calquera”. El club arlequinado anda en busca de un perfil concreto, el del mediocentro que pueda adaptarse a las dos bandas y, además, que “marque a diferencia”.

En cuanto al frustrado fichaje de Coque, Carregal aseguró que tenían muy buenos informes de él pero que continuarán buscando.

Por otra parte, que Eloy pueda jugar contra el Barbadás dependerá de su evolución. En el último entrenamiento sintió molestias y Otero no quiso arriesgar y que la lesión no se complicase, por lo que de momento está en el aire que salte o no al campo.