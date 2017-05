El Amanecer se abona a la heroica

Que cuando el partido esté a punto de acabar, con lo que no sólo se acaben los 90 minutos, si no toda temporada, y que en el último minuto un gol cambie de tal modo la situación que pueda valer toda ella es quizás una de las paradojas, a la vez que constantes, del fútbol. Fue ayer Dani Arosa, prácticamente en el descuento, cuando de mantenerse el empate el Amanecer podía despedirse del ascenso, cuando logró desnivelar la balanza para los mecos, quienes cuando menos disfrutarán de una última oportunidad para lograr ascender a Preferente y disputar un derbi meco contra el Unión Grove. Cierto es que no dependen de ellos sólo, pues el Beluso, igualado a puntos, se desplaza a A Madroa para enfrentarse al Candeán, noveno clasificado. Mientras que el Marcón, que les lleva 2 puntos, recibe al Mos.



El Umia se despidió de su afición endosándole una manita al descendido Atlético Cuntis. Fue una tarde algo triste en A Bouza, pues suponía el adiós a un proyecto que empezó realmente bien, pero que se trabó mediada la temporada, y pese a la reacción final, se quedó sin premio. El gran momento de forma de Rubén Sánchez y Nacho se reflejó en la goleada, completada por Gito.



Cambados y San Martín, por su parte, cierran la temporada de forma bien distinta. El Cambados ya está de paso, sin nada real que jugarse, mientras que el San Martín, cuando menos, se juega el no entrar en descenso directo, buscando evitarlo imponiéndose en el próximo derbi ante el Umia en Vilaxoán.