Amor de verano e invierno

Una de las dificultades con las que se encuentran los deportes minoritarios ante los “grandes” como son el fútbol o el baloncesto es lograr que los niños y niñas se interesen por acercarse a conocer estas disciplinas menos populares y, una vez que lo hacen, conseguir engancharles para que continúen. Es por este motivo por el que cobran especial importancia actividades de difusión en colegios y otros ámbitos. El Club de Piragüismo del Liceo Casino de Vilagarcía realizó el año pasado una escuela de verano que, según explica su entrenador, Manuel Becerra, fue todo un éxito.



El técnico explica que el año pasado la base contaba con una cantidad pequeña de miembros: “Eran diez, o menos”, mientras que en esta temporada, gracias a la mencionada escuela, el número ha aumentado notablemente: “Estamos entre 20 y 30. Actualmente seremos sobre 25”, explica Becerra, quien asegura que la mayoría de los jóvenes que participaron decidieron quedarse, si bien otros, “que ya realizaban otros deportes”, optaron por continuar con aquéllos al no poder compaginar los entrenamientos de ambos. Desde entonces, quizás por el efecto llamada entre compañeros de colegio o instituto, “fueron viniendo más”, señala Manuel Becerra, quien también recuerda que continúan abiertos a recibir nuevas incorporaciones, que se pueden anotar tanto en la sede del Liceo Casino como en la del Club de Mar, donde se encuentran “muy a gusto”. Allí guardan las piraguas, además de contar con gimnasio y vestuarios.



un deporte de por vida

La base del club está compuesta actualmente por distintas categorías, dependiendo de la edad de los deportistas. Así, van desde los 10 años en adelante, hasta pasados los 18. En cuanto a los entrenamientos, mientras los mayores trabajan todos los días a las siete de la tarde, los más pequeños tienen un horario algo menos exigente y acuden a entrenar tres días a la semana, durante hora y media “o más, depende de lo que nos liemos”, afirma el entrenador. Eso sí, cuando las condiciones meteorológicas no acompañan, por haber, por ejemplo, demasiado viento, “realizamos ejercicios en tierra, aunque a los pequeños no les gusta nada, casi nunca quieren hacerlos porque lo que más les gusta es remar”. Pero, como suele suceder en todo deporte, la disciplina es también materia a estudiar y Becerra resalta, asimismo, la intención de inculcarles valores, más allá de la necesaria técnica deportiva.



En cuanto a los objetivos a lograr, con los que se están todavía adentrando en el mundo del piragüismo la meta es que aprendan a remar, mientras que con los más adultos se realiza “más trabajo físico, en gimnasio”.

Por lo que respecta a resultados, la reciente regata en la que participaron fue la primera para todos menos para tres de los deportistas, con lo que Becerra resalta que los objetivos se irán alcanzando “poco a poco”.