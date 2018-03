Ana Peleteiro llega a Birmingham quinta del ranking mundial del año

La ribeirense Ana Peleteiro ya está en Inglaterra junto a la expedición española de 17 atletas que a partir de mañana afrontan el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta en Birmingham. Cuarto Mundial para la joven arousana de 22 años, que en 2012 se proclamó campeona del planeta júnior en triple salto en Barcelona siendo todavía juvenil con una marca de 14.17 metros. Tras cinco años de maduración, cambios y lesiones, Peleteiro volvió a emerger el pasado verano en el Mundial Absoluto de Londres con un séptimo puesto y su mejor marca hasta la fecha (14.23). El de Inglaterra será su segunda experiencia mundialista absoluta en pista cubierta. En 2016 estuvo en Portland, donde fue decimoprimera con 13.59. Han cambiado mucho las cosas desde entonces, a las órdenes de Iván Pedroso su progresión es incuestionable.

Capaz de saltar con regularidad por encima de los 14 metros, la arousana se planta en la final del sábado en Birmingham con serias opciones de pelear por una medalla. Será muy cara, pero no es inalcanzable. Hace solo dos semanas conquistó en Valencia su tercer título consecutivo nacional en pista cubierta con 14.22 metros. Además hizo otro salto de 14.21, que refleja su buen estado de forma a estas alturas de temporada. Aunque no logró la mínima exigida de 14.30 recibió la invitación de la IAAF. Menos de media docena de atletas han saltado más en lo que va de temporada.

La máxima favorita al título es la venezolana Yulimar Rojas, que también se entrena a las órdenes de Iván Pedroso. Fue plata en los Juegos de Río (14.98), es la vigente campeona del Mundo, tanto en pista cubierta (14.41 en Portland en 2016), como al aire libre tras saltar 14.91 el pasado verano en Londres. Prácticamente no ha competido desde entonces. Su estado de forma es una incógnita, pero es la gran rival a batir.

Su gran amenaza será la joven norteamericana Keturah Orji, que saltó hace un mes 14.53 metros. Viktoriya Prokopenko se fue hasta los 14.44 en enero, la bielorrusa Iryna Vaskouskaya (14.30 este año), la griega Paraskevi Papahristou (14.25) y la rumana Prokopenko, Viktoriya Panturoiu (14.22 este año) son otras de las atletas a las que tendrá como rivales Peleteiro.