Ángel Oliveira será el encargado de enderezar el rumbo del Portonovo

El cambadés Ángel “Pacho” Oliveira será el encargado de enderezar el rumbo del Portonovo desde el banquillo en los últimos diez partidos de liga en Preferente Sur. La directiva que preside Valentín Martínez deposita su confianza en Oliveira con el objetivo de que su llegada cambie la mala dinámica de resultados, puesto que el equipo arlequinado lleva dos meses sin ganar y solo ha sumado 2 de los últimos 24 puntos. Está en puesto de descenso directo con los mismos puntos que el Polígono de San Ciprián, al que recibe el domingo en Baltar (17.30 horas).



“Dame moita confianza”, explica el presidente, que mantuvo conversaciones con otros dos técnicos (uno de ellos Calucho) en las últimas horas tras la marcha de Borja Burgos. “Estamos todos preocupados, pero esperamos que a situación cambie”, comenta Martínez.



Desde el inicio de la temporada, el Portonovo se marcó el objetivo de no pasar apuros. Tras rebajar el presupuesto en una cuantía importante, lamentando “a falta de apoio dalguna xente no pobo”, el club se encuentra en su situación muy delicada. El Portonovo ha permanecido desde 1981 como mínimo en Preferente llegando a jugar trece temporadas en Tercera División.



Ángel Oliveira asume el reto tras dejar hace tan solo unas semanas su cargo de seleccionador gallego sub 16. El cambadés trabajó con la Federación los dos últimos años, con anterioridad pasó por el Sanxenxo en Tercera y por el CJ Cambados en Preferente. El presidente Valentín Martínez no descarta reforzar la plantilla, aunque es consciente de la dificultad de atraer jugadores de Tercera “porque non poderían voltar a xogar nesa categoría ata dentro de seis meses”. De todas formas, apunta que es una cuestión que depende también del entrenador a partir de ahora.



Ángel Oliveira se presentó ayer noche a la plantilla y dirigió su primera sesión. El domingo debutará ante un rival directo. El calendario que le espera al equipo arlequinado en este último tramo de liga será muy exigente, puesto que tendrá que jugar ante siete de los primeros diez clasificados en sus últimos nueve partidos.



Son tres los equipos que pierden la categoría de forma directa, pero podrían bajar más si cae desde Tercera algún club a Preferente Sur. De momento, los cuatro últimos clasificados son Órdenes (ya descendido), Dubra, As Pontes y Castro. Ninguno afectaría al Portonovo, pero sí el descenso del 16º que se puede ver afectado por la caída del Somozas desde Segunda B. Seis de los ocho equipos que tratan de evitar esa plaza son de la zona de Pontevedra y Ourense.