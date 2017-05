Arosa, “Bergan” y Vilalbés se rifarán el último billete

El Cerceda se unió ayer a Fabril y Rápido de Bouzas como equipos clasificados para el play-off de ascenso a Segunda B al ganar al Compostela con un gol del pichichi Uxío. Solo queda una plaza en juego que se rifarán el Bergantiños (64 puntos), el Arosa (63) y el Vilalbés (61) en las dos últimas jornadas, una vez que el Compostela se quedó ayer sin opciones matemáticas. Las dos últimas jornadas se juegan en horario unificado, la primera este domingo a las 18 horas. El Arosa recibe en A Lomba al Villalonga en el derbi. Se prepara un buen ambiente en Vilagarcía y la directiva estudia medidas para atraer más aficionados. No será Día de Club.



El Arosa necesita ganar a sus vecinos, ya salvados, y esperar que no lo haga el Bergantiños ante el Cerceda. El equipo de Jose Luis Lemos se está jugando mucho, a pesar de estar ya en play-off, y es que el subcampeón (siempre que el Fabril gane la liga como parece presumible) se clasifica para la Copa del Rey. De la misma forma el Arosa, en la última jornada en el Baltasar Pujales ante el Bouzas, también tendrá delante a un rival que lucha por jugar la Copa. Bouzas y Cerceda, en su pelea por el subcampeonato (están empatados a 70 puntos) serán jueces también de la lucha por el cuarto puesto. En el Arosa no pierden demasiado tiempo en cábalas. Los cinco sentidos están en ganarle al Villalonga, el cuarto mejor visitante de la categoría con 27 puntos (8 triunfos lejos de San Pedro). l