Arosa y Boiro disputan un apasionante derbi de la Ría

Arosa y Boiro disputan hoy un partido con urgencias para ambos equipos. Los locales tratarán de lograr los tres puntos para recuperar la cuarta plaza o situarse al acecho de los equipos que ahora se encuentran en puestos de play-off, de los que han salido los arlequinados la pasada jornada tras verder en A Magdalena ante el Vilalbés. Por su parte, el Boiro intentará romper la mala racha que le ha llevado a cambiar de entrenador hasta en dos ocasiones. De hecho, este será el segundo partido de Víctor Santos en el banquillo, que cuenta con toda la plantilla a su disposición, con la excepción del lesionado Marcos Caridad.

El Arosa se presenta al partido con la baja definitiva de Manu Justo, que apuró hasta el último momento, pero finalmente el mediapunta vigués no ha podido recuperarse a tiempo.

El entrenador del Arosa, Jorge Otero, insiste en que su equipo tiene que salir al cien por cien para tener opciones de ganar al Boiro, un equipo que califica de “muy peligroso” y que cuenta en sus filas con jugadores de “gran calidad”.

El estado del campo es uno de los aspectos que más preocupa al técnico local, ya que se espera que esté muy pesado a causa de la lluvia y pueda afectar al juego que pretende desarrollar.

Por su parte, Víctor Sántos tratará de que el Boiro “sexa protagonista” en A Lomba y anuncia que asumirá riesgos en este partido porque su intención “é a de sumar os máximos puntos posibles”, ya que confía en engancharse a los puestos de play-off.



Temporal

Al contrario de lo que ocurre con otros partidos que se suspenden por el mal tiempo, como es el caso del Céltiga, el Grove y el Portonovo, el derbi arousano entre el Arosa y el Boiro sí podrá disputarse, según manifestó ayer el concejal de Deportes, Miro Serén, quien garantizó la apertura de las instalaciones municipales de A Lomba. El edil indicó que para la tarde de hoy no hay prevista ninguna alerta, por lo que no ve inconveniente en abrir el campo. De todos modos, advierte de que “si hubiese algún cambio de tiempo se tomarían medidas” para evitar que aficionados y deportistas corran algún riesgo. Asimismo, expuso que “lo que se espera es mucho viento y si llueve mucho a la hora del partido serían el árbitro y los equipos quienes tomarían la decisión de disputar o no el partido”.