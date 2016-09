El Arosa lo borda pero no define

El Arosa sumó ayer su tercer empate consecutivo en liga con sabor agridulce. Mereció mucho más ante un Barbadás que dedicó su atención prácticamente todo el partido a las tareas defensivas. Los ourensanos aprovecharon un regalo a los cinco minutos para marcar. Igual que ocurrió en Negreira hace una semana. El Arosa, otra vez, reaccionó a la pifia y empató poco después. Pero adoleció de puntería para ganar. Su propuesta es atractiva. Hace muchísimas cosas bien con la pelota, pero todo este volumen de notable juego no se traduce en el marcador porque en el área rival le falta rematar la faena. Sylla y Hugo Soto, que ayer compartieron dupla de ataque, aún no se estrenaron en liga, mientras que Cabanyes sigue convaleciente de su operación de apendicitis. El año pasado marcaron entre los tres 26 goles, una cifra que fue insuficiente para pelear con los equipos de la parte alta.

Jorge Otero cambió el dibujó respecto a jornadas anteriores. Un 4-4-2. Julio Rey partió de banda izquierda, donde se asoció bien con Suso Martínez. Fran Matos jugó por la derecha y Sergio Santos y Sidibé se repartieron la zona central. El Arosa empezó con el pie cambiado porque cometió un error a los cinco minutos que supuso el 0-1. Marcos orientó mal la marca y Alfredo se quedó solo delante de Lloves, al que batió a placer.

Tras el mazazo llegó la reacción. Con criterio en el juego, el equipo desplegado en campo contrario y con amplitud en las bandas para encontrar las grietas en el muro visitante. Un rival muy físico, con el portugués Marcelo marcando territorio en el centro de la zaga, el brasileño Cássio en la medular y el delantero también luso Rodrigo arriba dejando detalles de jugador de otra categoría.

Pero a los ourensanos les tocó correr detrás del Arosa, que monopolizó el balón. En una acción larga al cuarto de hora llegó el empate. Sergio Santos, el cerebro del equipo, filtró un gran pase medido sobre el desmarque llegando desde atrás de Suso Martínez, que sorprendió por completo a un Barbadás apelotonado al borde de su área. El lateral del Arosa definió de disparo cruzado y certero. Fue un justo premio a diez minutos del Arosa notables. Con ritmo y mucha movilidad sin balón.

Tras el 1-1 el juego se niveló. Sin ocasiones. Llegando a la media hora Hugo tuvo una opción de remate, pero se entretuvo demasiado. La acción acabó en córner, en cuyo lance Rivas pidió penalti al ser derribado en el área. El árbitro dejó seguir el juego.

En la segunda parte el Arosa dominó por completo, pero le volvió a faltar chispa en los últimos metros. En el minuto 48 Julio Rey puso un centro que despejó un defensa a córner tras una buena llegada por banda al área. Luego fue Hugo el que desde la derecha también la puso entre los defensas y el portero visitantes, pero nadie llegó al remate. En el 56, Sylla culminó una galopada también por la banda derecha con un disparo demasiado cruzado. Jorge Otero trató de darle más claridad al ataque con la entrada de Eloy, que reaparecía tras dos partidos K.O. Se fue Hugo y Julio pasó a jugar por dentro. Y llegó otra ocasión. En otra jugada larga, elaborada desde atrás. Conectó Sergio Santos con Fran Matos, que centró perfecto al punto de penalti donde Sylla, totalmente solo ante Berto, no conectó su remate con la zurda. La acción define a la perfección lo que está siendo el Arosa en este primer mes. Un equipo que lo borda pero no define.

Volvió a mover el banquillo Otero. Esta vez entró Óscar por Julio. El Barbadás también fue realizando cambios para ganar oxígeno y músculo. Continuó destruyendo y esperando un error del rival que no llegó. El Arosa llevó la iniciativa hasta el final, pero no encontró el camino al gol. Tuvo una última opción muy clara. En el minuto 92. Remató Eloy dentro del área y salvó el meta Berto.

El Arosa, de momento con más juego que puntos, recibe el miércoles al Bergantiños (20 horas) en la Copa Federación.