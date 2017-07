Arosa y Céltiga se cruzan hoy en Copa RFEF en la vuelta de Eloy a A Lomba

Los caprichos del destino hacen que el primer partido de Eloy Fariña con la camiseta del Céltiga sea esta tarde en A Lomba frente al Arosa (20.30 horas). Partido oficial, de la fase autonómica de la Copa Federación en la que los vilagarcianos defienden título. Tras poco más de una semana de entrenamientos en ambos bandos y a falta de un mes para el inicio de liga, los dos técnicos esconden sus cartas para este derbi. Han convocado a todos los disponibles, aunque solo se pueden vestir 16 en cada equipo. Los que no jueguen, entrenarán antes.

El Céltiga tiene su plantilla por cerrar. Ayer Edu Charlín, este año entrenador y manager, apuraba las gestiones para fichar un central “de primer nivel” para la categoría. También está pendiente de reforzar la delantera con “un o dous xogadores máis”. De momento se entrena a prueba Rubén Márquez. El Céltiga 2017-2018 poco tiene que ver con el de la temporada pasada. La reconstrucción ha sido tajante. Solo siguen siete jugadores: Sergio, Paco, Javi, Emilio, Pena, Jony y Pichi. Llegaron doce caras nuevas. El portero Manu Táboas (Ribadumia), los defensas Xián (Pontellas), Ángelo (Negreira), Marcos Lorenzo (Arosa) y Carlos Besada (Unión Grove), los medios Camiño y Paco (Ribadumia), Manu (Villalonga), Nico (Bouzas), Eloy (Arosa) y Tato (Negreira), y el delantero Stefan (Estudiantil).

“Afrontamos o partido coma un bo test para iniciar a pretemporada ante un rival máis rodado en canto a partidos”, dice Charlín. El ganador de esta eliminatoria a partido único (si hay empate se lanzarán penaltis) recibirá el domingo al Coruxo en la siguiente ronda. Mientras el Céltiga ya ha ideado para el domingo un hipotético partido ante el Negreira, que se mide también en Copa RFEF al Bergantiños, en caso de que ambos queden apeados hoy, el Arosa podría tener que jugar dos veces ante el Coruxo en menos de 24 horas, ya que el sábado se enfrenta en Moraña a los de Rafa Sáez y al Pontevedra en un triangular.



Pendientes de “Vseva”

El Arosa todavía estaba pendiente ayer tarde de la llegada del tránsfer del delantero letón Vsevolods Camkins, “Vseva”, para que pueda debutar esta tarde. Anxo, lesionado, también es baja en los locales. Jorge Otero es partidario de jugar este tipo de partidos de Copa RFEF en estas fechas, pero lamenta que el sorteo no se realizara con mayor antelación para poder compaginar otros compromisos de pretemporada. “Nuestra idea es competir y tratar de pasar, el Céltiga está en las mismas condiciones que nosotros, en esta época los jugadores no están ni al 50 %”. A Otero le sorprendió positivamente el nivel de sus futbolistas en los dos primeros amistosos ante Depor y Alcorcón, si bien no extrae demasiadas conclusiones. El entrenador entiende que la plantilla quedará cerrada una vez se oficialice el fichaje del letón Vseva.

Los socios del Arosa no pagan esta tarde, mientras que los no socios pasarán por taquilla. l