El Arosa concede la baja a Cabanyes, previo paso a fichar a un delantero

El Arosa ha movido ficha en el mercado invernal. El delantero madrileño Alberto Cabanyes deja el club luego de temporada y media. Una decisión consensuada entre el entrenador, la comisión deportiva y el propio jugador, que la semana pasada se puso a buscar equipo y ya tiene destino. Jugará en el Illescas de la Tercera de Castilla La Mancha. Cabanyes se marcha porque contaba poco para el técnico Jorge Otero. Así se lo dijo el propio entrenador en una reunión el martes, en la que también estuvieron Eduardo Carregal y Manolo Abalo. “Él no contaba conmigo y yo tampoco estaba contento, me dijeron que lo mejor es que me fuera y yo ya me lo imaginaba”.

En el último partido de liga, ante el Rápido de Bouzas, ni siquiera entró en la lista. La salida de Cabanyes es el paso previo al fichaje de un delantero. Así lo advirtió hace unos días Eduardo Carregal. Los refuerzos están condicionados a las salidas, puesto que el rigor presupuestario es intocable. Descartado Jorge Rodríguez, que la semana pasada trasladó al propio Carregal su intención de quedarse en el Avilés tras la llegada de capital inversor extranjero, el Arosa busca en Segunda B y Tercera dos refuerzos.

La marcha de Cabanyes podría no ser la única. El central canterano Carlos Besada tiene sobre la mesa ofertas de equipos de la zona de Preferente. El club va a estudiarlas, pero la decisión será del entrenador. “Charli” tuvo minutos en Copa Federación y en dos partidos de liga debido a las lesiones. Rivas y Aitor se han consolidado como la pareja de centrales titular, con Vitra como primer recambio. El Arosa deberá valorar si se queda sin un cuarto central, posición en la que también puede actuar Sidibé.

despedida de la plantilla

Alberto Cabanyes acudió ayer al entrenamiento para despedirse de los que fueron sus compañeros. “Me marcho agradecido a todos y muy contento por mi paso por el Arosa, vine con un cartel y me voy con otro. El año pasado fue muy bueno, este año no he podido dar el nivel y me fastidia porque el grupo es buenísimo”, dice el jugador. Cabanyes llegó en verano de 2015 a prueba, convenció y se quedó para jugar de delantero, una nueva posición para él. El año pasado actuó en 26 partidos (20 de titular) y marcó 9 goles. Este año, a mitad de liga, jugó 12 partidos (6 como titular) y solo marcó un gol.