El Arosa empata en Bouzas y finaliza sexto la temporada

No hubo milagro. El Arosa empató ayer sin goles en el Pujales ante el Rápido de Bouzas y finaliza sexto la temporada tras las victorias del Vilalbés y de un Bergantiños que será el que complete el póker de gallegos que estén hoy en el bombo en Madrid para el sorteo del play-off de ascenso. El resultado, curiosamente, da al Bouzas el subcampeonato ya que el Cerceda perdió ayer en casa con el Silva.

En el último partido de la temporada el Arosa hizo méritos para ganar. Óscar fue la gran novedad en el once, dejando Jorge Otero a Sidibé en el banquillo. Fue un partido cerrado, con pocas ocasiones y de bastante tensión. El Arosa jugó con mucha intensidad y tratando de darle amplitud al juego sobre todo por la banda izquierda con Eloy. La mejor opción de la primera parte fue de los locales en un disparo de Yago que se estrelló en el larguero.



En el descanso la tensión subió con un diálogo entre los banquillos que le costó la expulsión al delegado del Arosa.

El equipo de Jorge Otero tuvo más ocasiones en la reanudación, sobre todo en el tramo final con un remate de Sylla que salvó un defensa in extremis en línea de gol. Pese a que los resultados en otros campos no favorecían sus intereses, el Arosa no bajó los brazos en ningún momento y despide la temporada con un empate con el que alcanza los 64 puntos. l