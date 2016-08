El Arosa empata pero convence ante el Cerceda

En su estreno en A Lomba ante vigente subcampeón de liga, el Cerceda, el nuevo Arosa de Jorge Otero dejó una buena imagen aunque no pudo llevarse la victoria. El marcador no se movió en un partido jugado de poder a poder entre dos equipos que demostraron argumentos para hacer grandes cosas esta temporada. Por ocasiones, los locales gozaron de un mayor número para ganar un duelo cuyo ritmo decayó en la segunda parte debido al cansancio y las altas temperaturas.

En la primera parte empezó muy bien el Cerceda, dominando en campo rival y obligando al Arosa a centrar todos sus esfuerzos en tareas defensivas. Con Uzal y Agulló mandando en la medular, el equipo de Ángel Cuéllar empezó bien. Con ritmo alto. Pero se encontró oposición. Otero introdujo cambios obligados en el once debido a las bajas de Vitra, Eloy y Manu Justo. El canterano Marcos y Rivas entraron en defensa, y Óscar en la medular, pasando Fran Matos a la parte izquierda del medio campo.

Bien por el empuje visitante, los nervios del estreno ante la afición o estas variaciones en la alineación, a los locales les llevó un cuarto de hora desperezarse y empezar a soltarse.

Tras quince minutos de iniciativa visitante sin ocasiones, el Arosa se comportó como un conjunto valiente, capaz de asociarse para llegar al área contraria con peligro. Tuvo las mejores ocasiones para marcar en el primer tiempo. Hugo, a pase de Fran Matos, con el que se entendió a la perfección, tuvo el 1-0 tras colarse entre centrales y rematar de segundas sin ángulo rozando el poste. Luego fue Óscar el que no armó el remate en área tras otra acción larga y meritoria de un Arosa que ya mandaba. La más clara fue otra vez de Hugo, antes del descanso. En un mano a mano ante Marcos Valín. El delantero regateó al portero, que al final se quedó el balón. La acción fue polémica, los locales reclamaron penalti. El Cerceda se rehizo en los minutos antes del descanso, pero siguió sin generar ocasiones ante un Arosa sólido y muy seguro atrás (otra ves portería a cero).

En la segunda parte los dos equipos bajaron el ritmo, pero se mantuvieron serios en tareas defensivas. Apenas hubo ocasiones hasta que entró en el terreno de juego Julio Rey en el Arosa, que agitó al equipo de Jorge Otero. Suyo fue el pase a Hugo en una buena ocasión sin remate. También participó en otra en la que los locales pidieron penalti en un centro de Marcos al que no llegó Fran Matos en pugna con el central Marcos Caridad. El Cerceda también tuvo la suya, en su única llegada al área de Lloves, en una gran acción de un Uxío que estuvo muy desastido con Álex Ares apagado. La finalizó fuera y forzado Pochi, uno de los cambios que introdujo Cuéllar tratando de dar más aire a los suyos.

Ya en el tiempo de aumento pudo ganar el Arosa con un remate en área de pequeña de Sylla que atrapó Marcos Valín. Al final el empate hizo justicia entre dos equipos todavía en pleno rodaje en agosto, pero que disponen de argumentos para competir al máximo cada domingo.