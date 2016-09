Al Arosa se enfrenta mañana a una colección de elegidos

El Arosa juega mañana en horario matinal en Abegondo ante el Deportivo B, el gran favorito al título y el ascenso. Por sexta temporada seguida el filial de Primera División busca el título que se le resiste. Lo hace con un presupuesto de otra categoría. Con varios futbolistas con ficha profesional y nuevo entrenador en el banquillo. Se trata del exjugador del Barça, Espanyol y PSG Cristóbal Parralo, que como técnico trabajó con Luis Fernández en el Espanyol y junto a José Antonio Camacho en el Benfica, además de entrenar al Girona FC y al CF Damm.

De momento el inicio de liga del Fabril ha sido irregular. Perdió en casa ante el Bergantiños y empató con el Silva. También en Abegondo goleó en su debut al Compostela y viene de ganar al Barco. Es sexto con un punto más que el Arosa. El delantero Óscar “Pinchi” es la sensación del filial en este primer mes. Lleva 7 goles y al igual que Queijeiro, al que el Depor también abona una cantidad prohibitiva para cualquier otro club de Tercera, fue un habitual en la pretemporada del primer equipo.

Pero el rival del Arosa es mucho más que su delantero goleador y el ex mediocentro del Pontevedra. Reforzó el centro de la zaga con el catalán Arnau (Damm) y con Monsalve, que llega del Atlético de Madrid y al que hizo debutar Simeone en Primera el año pasado. El Fabril ha ganado consistencia y dureza defensiva en el centro de la zaga. Otro catalán, Edu Expósito, o el senegalés Bamba son la pareja habitual de Queijeiro en la medular. En las bandas, mucha calidad y desequilibrio con Hugo Rama, el madrileño Borja Galán (procede de Segunda B del filial del Getafe y tiene mucho gol) o con otro catalán, Álex Corredera. El boliviano Carreón en la mediapunta y Pinchi arriba completan el arsenal de inicio. En el banquillo, Cristóbal dispone de muchas alternativas como el guineano Jardel o el valenciano Borja Domingo.

Pese a todo este potencial de elegidos, el técnico andaluz ya advirtió que quiere más. Demanda tres futbolistas, entre ellos un medio y otro delantero. El Deportivo B no puede fallar este año. Ya no hay un CD Ourense, Racing de Ferrol, Pontevedra, Somozas o Boiro que le pueda hacer sombra. Todos ellos ganaron la liga los últimos años y ascendieron. El Fabril sigue invirtiendo en fichas que le cuestan varios miles de euros al mes. Por eso se agotan las excusas. La plantilla tiene una media de edad que ronda los 20 años, con jugadores como Queijeiro y Galán (23) o Monsalve (22) incorporados para que el equipo dé el salto de una vez.

De momento, el Fabril estuvo irregular en sus tres citas en Abegondo. Eso sí, firmó una gran primera parte ante el Silva y una gran segunda ante el Compostela. A ese nivel de juego, al Arosa le tocará sufrir ante el gran favorito al título.



carlos torrado, ¿novedad?

El juvenil Carlos Torrado se ejercitó con el primer equipo del Arosa tras el buen partido que firmó en Copa. Puede ser la novedad en la lista, en la que no estará Óscar por un esguince.