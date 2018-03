Un Arosa exigido iguala ante un líder con más mimbres

Un empate y gracias. El Arosa aguantó el pulso al Compostela ayer en A Lomba y sumó un punto que le permite seguir a tres del cuarto puesto aunque cae al séptimo. Valioso el punto a pesar de que se adelantaron los locales al cuarto de hora por medio del pichichi Javi Pazos, pero en la segunda parte se evidenció la diferencia de recursos en ambas plantillas. El equipo santiagués, ahora más líder, planteó un partido largo, consciente de sus alternativas con los cambios, y el Arosa trató de nadar y guardar la ropa. Su puesta en escena fue buena, jugó con ritmo alto, dominó y se puso por delante, pero bajó muchos enteros tras el descanso y por ocasiones generadas de su rival incluso pudo perder.



Sigue invicto en casa y enganchado a la pelea por el cuarto puesto. Tiene mérito. El primer cambio ayer fue Vseva, el letón que no acaba de aportar nada destacable al equipo para desesperación de la grada. El segundo Fran Matos, para darle un relevo al canterano Batallón, que lleva apenas media docena de partidos en la categoría. Y el tercero un juvenil, Carlos Torrado. Al Arosa le faltan mimbres tras lo ocurrido en el mercado invernal. Ayer fue evidente, pero los que están, compiten. Mención aparte merece el partido que hicieron Vitra, Sidibé y Sylla, que en gran medida sostuvieron en cada línea a los locales.

El Arosa dominó en los primeros minutos a un líder que salió a esperar sin exponer y sin estirar sus líneas. Dado el irregular estado del terreno de juego, los locales buscaron balones al espacio hacia sus delanteros Javi Pazos y sobre todo Sylla, que tuvo un bonito duelo con el central Álvaro Casas. El Arosa metió al líder en su campo, le apretó y le hizo daño. A los 17 minutos, un gran gol. Sidibé envió un balón medido a banda izquierda en tres cuartos de campo a Julio Rey, que condujo unos metros y puso un centro al área que cabeceó en el primer palo por anticipación el pichichi Javi Pazos, batiendo de remate picado a Lucas.

El Compos dejó de especular y se abrió, aunque fue el Arosa el que estuvo más cerca del segundo en sendas llegadas por la derecha de Yerai.



El Compostela es el máximo goleador de la categoría porque tiene una facilidad pasmosa para generar ocasiones. A la media hora llegó la primera, clarísima. En una segunda jugada tras córner, centró Tomás Abelleira al segundo palo y remató de cabeza Primo contra el poste. La acción espoleó por completo al líder, que pasó a dominar y metió en su campo a un Arosa al que apenas le duró el balón. Róber, a la salida de un córner en posición forzada dio el segundo aviso para los visitantes, que tuvieron una doble oportunidad clara en el 36. Santi Gegunde maniobró muy bien en el área y se sacó un derechazo que despejó el meta Lloves, en el rechace el lateral ofensivo Saro remató demasiado cruzado. El Arosa logró nivelar el jugo justo antes del descanso, frenando el acoso del líder.



Segunda parte

En la segunda parte de inicio el Compostela no fue capaz de generar ocasiones, aunque pasó a dominar y a controlar por completo el juego. El Arosa se replegó y pasó a buscar las contras, pero empezó a pagar el esfuerzo de la primera parte. A la hora de partido, Gegunde le ganó un balón dividido a Marcos, pasó a Róber y este a su vez a Samu, que batió a Lloves de disparo cruzado. El 1-1 cambió el panorama, el partido se puso totalmente de cara para los santiagueses, con más profundidad de banquillo.



Aunque el Arosa tiró de orgullo en acciones aisladas, como un centro de Marcos que cabeceó por encima del larguero Sylla, y un rebote de Javi Pazos que obligó al meta Lucas a enviar a córner, las mejores oportunidades fueron del líder. Róber, que hizo mucho daño en la segunda parte jugando por dentro, tuvo dos claras a pases de un Rubén que desperdició otra con un remate por encima del larguero. Jorge Otero no se conformó con la igualada. Puso a Julio por delante de Sidibé para tratar de reactivar la parcela ofensiva del equipo. Pero poco aportó Vseva, ya con Javi Pazos y Sylla muy desgastados. Además, Yerai acabó con problemas físicos y tuvo que pedir el cambio, al igual que un exigido Batallón.



En los últimos diez minutos el líder pareció conformarse con el empate ante un rival ya fundido que sin embargo dio todo lo que tenía sobre el césped. Al final se marcharon reforzados de Vilagarcía los visitantes, más enteros y más líderes. El Arosa sumó su decimocuarto empate. Sigue en la pomada y el parón liguero le vendrá muy bien para recuperar efectivos de cara a sus últimas siete finales en las que puede pasar de todo.