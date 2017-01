El Arosa ficha al mediapunta Vilas pero continúa a la caza de delantero

“Surgió la posibilidad y nos pareció una oportunidad interesante”, así explica Jorge Otero el fichaje de Antón Vilas, centrocampista de Nigrán de 21 años que llega al Arosa procedente del Izarra de Segunda B. El club vilagarciano incorpora a un mediapunta que se puso a tiro en el mercado. “Es ese jugador que demandábamos desde el inicio de temporada para tener más opciones y competencia en ataque”, dice Otero. Llega un medio que incrementa el nivel de la línea más sobresaliente del equipo, la del centro del campo, pero continúa la caza de un delantero, que es la máxima urgencia marcada por el club en este mercado invernal.

Antón Vilas se entrenó ayer por primera vez con sus nuevos compañeros. Formado en el Val Miñor, jugó su último año de juvenil en el Areosa en División de Honor. Otero, que lo conoce desde su etapa de formación, se lo llevó al Rápido de Bouzas hace dos años. En el Pujales rindió a buen nivel. En su primera temporada sénior jugó unos 900 minutos. El año pasado se perdió los primeros doce partidos por lesión. Luego tuvo continuidad y marcó 8 goles entre liga y copa. “Yo no soy un killer”, advierte a los despistados que creen que llega un jugador resolutivo en el área.

Se desenvuelve por detrás del punta y en ambas bandas. Sobre toda en la derecha, porque es zurdo y le gusta irse en diagonal hacia dentro. Destaca por su calidad técnica, sobre todo en la conducción, y por su potencia. El último verano hizo las maletas para dar el salto en Segunda B. Fichó en el equipo navarro del Izarra, pero no tuvo el protagonismo esperado. Apenas sumó 100 minutos a lo largo de cinco partidos. “Cuando firmé allí esperaba jugar, pero el estilo no me beneficiaba y además el equipo iba bien”, explica. El Izarra juega en un campo sintético y pequeño y apuesta por un fútbol más directo. Vilas espera cuajar mejor en A Lomba, con un entrenador que le conoce a la perfección y con excompañeros del Bouzas como Sergio Santos y Manu Justo. “Para mí esto no es un paso atrás, estoy ilusionado y vengo a recuperar sensaciones, de ritmo estoy bien”. Vilas habla con ambición. “¿Objetivo? Jugar el play-off y si se puede ascender...” Tuvo varias ofertas los últimos días, pero le convenció el Arosa.

Jorge Otero define al nuevo fichaje como “un jugador introvertido con gran proyección”. Capaz de actuar en cualquier posición de la línea de tres por detrás del punta. “Creo que la experiencia estos meses en Navarra le sirvió para madurar, aquí le vamos a poner las pilas”. Sobre el papel, la llegada de Vilas permite un cambio de rol de Sylla, que podría dejar la banda para sumarse como referencia en punta a Hugo. Pero esto es una alternativa, no la idea definitiva.



a por otro fichaje

“Quedan doce días y vamos a tratar de traer un delantero”, comenta el entrenador. Una idea que confirma el presidente. “Nós imos facer todo o posible, pero non está doado. Queremos arriscar para estar arriba ata o final”.