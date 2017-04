“El Arosa es un gran equipo. Vilalba vive con ilusión el partido”

“Hace años que no se disputa un partido de estas características en Vilalba y el pueblo lo vive con ilusión”, explica Óscar Gilsanz, entrenador local, acerca del Racing Vilalbés - Arosa del domingo. Dos equipos empatados a 59 puntos, a uno solo del Bergantiños, que es cuarto, cuando restan 12 en juego. Es una auténtica final y las dos aficiones lo saben. “Para nosotros es un premio, el trabajo de todo el año que empezaste a mediados de julio te permite jugar partidos bonitos como este para la afición y los jugadores”, insiste el entrenador betanceiro de los lucenses. El Racing es el mejor equipo de la categoría en casa. Ganó 14 de sus 17 partidos en A Magdalena, un campo de dimensiones similares a Riazor (105 x 68 metros) cuyo césped “está espectacular”. Solo Bergantiños y Barco ganaron en Vilalba y el Negreira rascó un empate. Gilsanz recupera a Carbarcos y a Gerardo, un futbolista que marca las diferencias.



“El que pierda quedará muy perjudicado”, dice Gilsanz, pero no descartado, ya que entiende que “todos vamos a estar en la pelea hasta el final, en el deporte mientras tengas vida tienes que seguir”. Es un partido de 4 puntos, ya que el golaverage está en juego tras el 1-1 de A Lomba en la primera vuelta. “Ese partido, en el que llegamos líderes a Vilagarcía, fue el mejor que el vi al Arosa esta temporada”, dice Gilsanz, que estudió en directo a los de Jorge Otero en sus tres últimos partidos ante Bergantiños, Silva y Barco.



“El Arosa es un gran equipo, sabe a lo que juega, tiene trato de balón y es potente en el juego aéreo, fue el equipo que más gustó en la primera vuelta, ahora las circunstancias son diferentes a falta de solo cuatro jornadas”. Sobre las claves del duelo, Gilsanz apunta sobre todo “al que sea capaz de encontrar profundidad y generar ocasiones de gol”. En este sentido espera a un Arosa “con un estilo definido, capaz de dominar los partidos a través del balón, pero también peligroso con espacios gracias a la velocidad de jugadores como Monroy o Sylla”.

Arosa y Vilalbés no dependen de sí mismos para jugar el play-off, están en manos del Bergantiños. “Por resultados es el más fuerte, pero habrá que ver como reaccionan a un resultado adverso”. Gilsanz está convencido de que habrá emoción por entrar en play-off hasta la última jornada.



El autobús de la ilusión

A las 14.30 horas el domingo saldrá de A Lomba el autobús “de la ilusión” con medio centenar de aficionados del Arosa para animar al equipo en Vilalba. Todavía quedan algunas plazas libres en el bus por el precio definitivo de 5 euros. El Arosa no estará solo en A Magdalena, ya que sus seguidores más acérrimos y fieles no lo permitirán por mucho clásico televisivo que se juegue por la tarde el domingo. Además irán equipados para dar colorido y animación sonora al partido. Un aliciente más para esta decisiva cita.