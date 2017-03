El Arosa es letal a balón parado

El Arosa ha marcado esta temporada el 41 % de sus goles en jugadas que nacieron de un balón parado. De los 41 tantos anotados, un total de 17 se produjeron en este tipo de situaciones del juego. Los dos últimas el domingo en As Pontes. En remates a la salida de córnes, el Arosa marcó 10 goles. En remates a faltas laterales, un total de 3. Y en acciones de penalti, 4. Curiosamente no ha logrado ningún tanto de falta directa. Al rentabilizar la estrategia, los centrales Rivas y Aitor Díaz, y el pivote defensivo Sidibé, adquieren mucho protagonismo. El rianxeiro ha logrado tres goles de córner y otro en falta lateral. Aitor marcó en dos saques de esquina y en una falta lateral. Mientras que el burkinés lleva, con el del domingo, tres goles en acciones que se iniciaron en córners.



La estrategia funciona porque no solo hay buenos rematadores, también los lanzadores aciertan. Destaca Julio Rey. De sus centros han nacido 8 goles a balón parado. Además él mismo ha marcado dos en jugadas de penalti.

Con los resultados del domingo y a falta de nueve jornadas para la conclusión del campeonato, el Arosa se queda como el único equipo que no conoce la derrota en casa. El Vilalbés perdió tal condición al ceder ante el Bergantiños por 0-2. Un resultado que devuelve al Arosa a la cuarta plaza dos meses después. El equipo de Otero calca los registros de la primera vuelta a estas alturas, con 19 puntos de 30 posibles. La pelea por entrar en el play-off estará muy abierta, puesto que Compostela y un Bergantiños que está intratable también tienen opciones.



De momento, en el club vilagarciano no se fijan en la tabla y siguen mentalizados para aprovechar esta parte más amable del calendario. Tras ganar a Castro y As Pontes, equipos que están en descenso, el domingo llega a A Lomba el Dubra, que es penúltimo y tiene prácticamente los dos pies ya en Preferente.



El Arosa se enfrenta a su particular maldición de las tres victorias consecutivas. Algo que no consigue en Tercera desde principios de la temporada 2013-2014. Han pasado ya 136 partidos y diez tentativas frustradas. Acabar con la maldición es clave porque luego al Arosa le espera un calendario más que exigente con la visita a San Lázaro y un mes de abril que decidirá gran parte de su suerte.



lesión de manu justo

Manu Justo, lesionado el domingo en su rodilla derecha en un encontronazo con un contrario, pasará hoy revisión médica para conocer el alcance del percance, ya que el domingo no pudieron evaluarla debido a la inflamación. Por lo que respecta a Sylla, el senegalés ha mejorado del esguince de tobillo y el técnico es optimista sobre su regreso el domingo. El de Fran Monroy tendrá que esperar.