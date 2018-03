El Arosa, a mantener su competitividad en Vilalba

El Arosa defiende su cuarta plaza esta tarde en A Magdalena ante el Racing Vilalbés, al que aventaja en dos puntos en la clasificación. Partido de tremenda exigencia para el equipo de Jorge Otero, que llega con mucha confianza tras las últimas tres victorias y la racha de trece partidos invicto. Finalmente el técnico podrá contar con 14 jugadores de campo disponibles, Batallón fue el único que no pudo recuperarse, mientras que el meta Roberto Pazos todavía no tiene el alta médica. Anxo, Sylla y Manu Justo entrenaron el viernes, pero no está claro si el entrenador los va a utilizar de partida.

“El Vilalbés es un equipo que lleva unos números en casa muy buenos, sabe a lo que juega, lleva muchos años arriba con un entrenador que lo tiene claro, les saca un rendimiento extraordinario”, explica Jorge Otero.

“Vamos a un campo donde se puede jugar, amplio, pero hay que estar muy atentos a esas transiciones de ellos porque son muy rápidos, Sergio Arias arriba es potente y aguanta los balones de espalda y en las bandas tienen velocidad, además defensivamente son un equipo fuerte, encajan poco en casa y tienen gran potencial en el juego aéreo”. Otero espera un partido “disputado e intenso”. Reconoce que no fue la mejor semana de entrenamientos, “fuimos justos por los problemas que hubo” y no considera que sea un partido especial por jugar ante un rival directo. “Es un partido más, no definitivo, vamos con la intención de sumar 3 puntos. No firmo el empate”.

Afición arlequinada

El Arosa no estará solo en Vilalba. Más de una veintena de aficionados en autobús y algunos otros en coches se harán esta tarde los 166 kilómetros en carretera hasta la capital de la Terra Cha para respaldar a los jugadores. El más madrugador fue el propio presidente que ya llegó ayer a tierras lucenses cargado de ilusión.