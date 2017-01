Un Arosa más pragmático en Os Carrís espera ahondar en la crisis del Barbadás

El Arosa se desplaza a Barbadás esta tarde para medirse al equipo local a las 16.30 horas en el campo de Os Carrís. Un terreno de juego de superficie sintética que supone la mayor preocupación en los de Jorge Otero. Adaptarse al campo y dominar el juego ante un rival de la parte media alta que atraviesa por su peor momento de resultados (cuatro derrotas seguidas), es el reto de un Arosa enganchado a la pelea por el play-off. Asaltar Barbadás sin Sidibé, lesionado, dificulta la tarea. El centrocampista burkinés lleva varias semanas arrastrando problemas musculares y ha tenido que cesar su actividad física. “Es mejor perderlo una semana que un mes”, explica Jorge Otero, que ayer festejó su cuadragésimo octavo cumpleaños. Sus jugadores pueden hacerle hoy el mejor regalo en forma de victoria.

En los locales regresan Oli, Quintairos y Lamelas. El Barbadás sigue sin poder contar con Marcelo, André y Berto. En el entorno del equipo que entrena Miki López, plagado de extranjeros, empiezan a planear los fantasmas de la temporada pasada. En la que el Barbadás también acabó la primera vuelta con 31 puntos, cerca del play-off, y fue el segundo peor equipo en la segunda parte de la temporada, sufriendo para salvarse.

En el Arosa, sin embargo, no se fían de la mala racha local. Al contrario, saben que la reacción llegará pronto. Jorge Otero no puede contar con Carballa ni Marcos, que estuvieron de viaje los últimos días. El juvenil Carlos Torrado entra en la lista. El entrenador anuncia variaciones, en el once y la idea de juego. “Es importante estar concentrados, las segundas jugadas son fundamentales. Debemos adaptarnos a las condiciones el campo, por lo que la idea será jugar un poco más largo ante un rival que es muy intenso y correoso”.

El balón parado, con Alfredo en los locales, y con los buenos lanzadores y rematadores en el Arosa, puede ser la llave del partido.