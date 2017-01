El Arosa prepara la visita a Barbadás sin Sidibé y con el delantero aún por fichar

El Arosa disputó ayer en el campo Manuel Jiménez un partido amistoso ante la Selección Gallega Sub 18 que se saldó con empate 1-1. Una cita preparatoria para ambos conjuntos. En el caso del equipo de Jorge Otero, la mente ya está puesta en la visita del domingo a Barbadás (16.30 horas). El Arosa jugará en Os Carrís sin Sidibé, que necesita descanso para curar la lesión muscular que lleva arrastrando en la segunda vuelta. Las opciones de que debute el ansiado delantero que el club busca en el mercado invernal empiezan a ser remotas, una vez que Eduardo Carregal reconocía ayer que el jugador con el que llegaron a un acuerdo esta semana no tiene la baja de su club de la Tercera de Aragón.

Para la Selección Gallega Sub 18, el amistoso sirvió de rodaje para preparar la segunda fase del Campeonato de España que se celebrará en Galicia del 24 al 26 de febrero. El seleccionador sonense José Manuel Martínez Paz “Secho” repartió minutos en dos onces diferentes en cada parte. Depor y Celta aportan un mayor número de juveniles al combinado. Del conjunto herculino jugaron ayer ante el Arosa: Alejandro Boedo, que marcó el gol de la Selección, Francisco Javier Sanda, Joel López, Mujaid Sadick, Nicolás Manteiga y Pedro Alves. Por parte del Celta lo hicieron David Álvarez, Francisco Barbosa, Óscar Martínez, Tiago Rodríguez y el internacional Diego Varela Pampín. En la segunda parte actuaron Carlos Torrado (Arosa) y el portonovés Jesús Barbeito (Pontevedra). Jorge Otero contó con numerosos juveniles, incluso con el delantero cadete Eloy. El tanto del Arosa lo marcó Hugo Soto a centro de Sylla.