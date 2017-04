El Arosa, a recobrar la ilusión en el difícil campo de A Grela

En horario matinal y con la TVG2 en directo, el Arosa busca en el complejo campo de A Grela un resultado positivo que le devuelva ilusión y crédito en su pelea por colarse en un play-off 24 años después. Las dos últimas derrotas han sido un jarro de agua fría para el conjunto de Jorge Otero, pero la confianza y la ambición del equipo permanece intacta. El Silva puso fin a una mala racha de tres derrotas consecutivas con una victoria la semana pasada en Calabagueiros ante el Barco, por lo que con 48 puntos está virtualmente salvado y sin opciones de llegar a la cuarta plaza. Ambos equipos de dan cita esta mañana (12.15 horas) en Grela 1, un campo que beneficia al Silva ante un Arosa que baja mucho su rendimiento como visitante.



En el Silva Javier Bardanca podría seguir apostando por Damián en la portería. La gran novedad en la convocatoria con respecto al partido contra el Barco es la presencia del mediapunta Marcos Gómez, que podría entrar directamente al once inicial en la banda izquierda. Precisamente en la izquierda, pero en el lateral es baja el brasileño Pablo Andrade, por lo que Hugo Díaz podría ocupar esa posición. Pedro, Toni y Carlos son los otros tres jugadores que completan la lista de bajas del Silva. En el Arosa se cae Marcos, lateral izquierdo titular la semana pasada y entra en la lista Suso, que podría ingresar al once inicial. Fran Matos y Sidibé arrastraron molestias durante la semana, por lo que como es habitual se presumen sorpresas en el once.



El Arosa quiere recuperar su solvencia defensiva ante un rival que saca máximo partido a cualquier acción a balón parado, saques de banda incluidos, en su estrecho terreno de juego. Pelear por el play-off hasta el final requiere que los vilagarcianos eleven sustancialmente su nivel competitivo fuera de casa.



Vsevolods integrado

El jugador letón Vsevolods Čamkins, que se entrena a prueba con el Arosa desde el miércoles procedente del 02 Rigas de la segunda división letona, ha querido viajar con el equipo hoy a A Coruña. l