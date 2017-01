El Arosa se redime de sus pecados ante un gran Choco

El Arosa empieza el año con buen pie tras ganar al Choco ayer 3-2 en un partido de poder a poder que no reflejó la diferencia que existe en la tabla entre ambos equipos. El de Jorge Otero vuelve a situarse cuarto, en play-off, al sobreponerse a una primera parte en la que dio primero pero estuvo bastante tiempo noqueado víctima de sus propios errores. El Choco bajó enteros tras el descanso y, como no, a balón parado y obra de un central, llegó el 3-2 definitivo para redimir a Rivas.

La primera parte tuvo cuatro goles, alternativas y bastantes errores. El Arosa no estuvo bien. Demasiado espeso ante la presión avanzada de un Choco cuya clasificación no es acorde al juego que despliega. El equipo de Marcos Montes demostró desde el inicio que no quería ser sometido en A Lomba. Además, con la presencia arriba de Silva por primera vez como titular este año, trajo a los locales en jaque. El delantero marinense es de lo mejor de la categoría.

El Arosa no podía meter al Choco en su campo y la batalla se desarolló en la medular, donde los visitantes agruparon muchas piezas para presionar y asociarse. Tras un primer cuarto de hora de acercamientos a las dos áreas pero sin ocasiones claras llegó el 1-0. En una gran acción por banda derecha del lateral Fran Matos, ganó línea de fondo y se sacó un centro magnífico que remató de cabeza Sylla en el primer palo. El pase fue medio gol. El 1-0 era un castigo excesivo para un Choco que estaba siendo mejor. El equipo de Redondela insistió en su presión y el Arosa empezó a sufrir. El parón navideño no sentó bien a los de Otero, imprecisos y lentos como nunca esta temporada a la hora de manejar balón. La presión del Choco empezó a dar resultados. El Arosa perdió muchos balones en campo propio que derivaron en ocasiones. Silva pudo marcar a pase de Róber, pero salvó Aitor Díaz providencial. Luego fue el portero Roberto Pazos el que voló a la escuadra tras un chut de Silva.

Tras varios avisos llegó el 1-1. Una acción en la iniciación de juego del Arosa. Con el equipo desplegado y el balón manejándolo los centrales. Rivas cedió sin mirar a Pazos y llegó el omnipresente Silva para meter el pie, el balón quedó suelto tras el choque entre delantero y portero y marcó Comis a puerta vacía.

Un error grave local a los 29 minutos. Solo dos después llegó otro. No se entendieron Suso y Rivas a la hora de despejar y el balón salió rechazado hacia la meta de Pazos, de nuevo Silva, muy atento, llegó para regatear al portero y marcar a puerta vacía. El Arosa regaló su ventaja en dos fallos de bulto. La grada, en vez de ayudar, aún puso más nerviosos a los suyos. El Choco siguió siendo mejor y tuvo otras dos ocasiones. Una de Comis, tras la enésima pérdida local en el mediocampo, y otra de Silva. Pero el que marcó antes del descanso fue el Arosa. En una buena acción. Esta vez sortearon bien la presión y el balón llegó a banda derecha. Sylla se fue en carrera de Gándara y centró al área donde remató con la derecha a la escuadra llegando en carrera Manu Justo. El 2-2 fue un mal menor para los vilagarcianos.

La segunda parte también empezó muy movida. Con una ocasión clara del Arosa. Hugo maniobró bien y quiso asistir en área pequeña a Manu Justo. Cortó un defensa. En el campo contrario, el árbitro perdonó la roja a Aitor por agarrar a Silva cuando se quedaba en el mano a mano ante Pazos. La presión del Choco bajó. El equipo de Montes cedió más terreno y buscó las contras. Notó el cansacio, porque el técnico dijo al final que la idea era mantener el plan del primer tiempo.

No fue así. El Arosa asumió el control del balón. Sylla tuvo el 3-2 en un córner. Remató de cabeza con Cortegoso batido, pero Yago Vázquez salvó de cabeza en línea de gol. El Arosa asedió con cuatro córners consecutivos. Todos con peligro. En el quinto que lanzó en la segunda parte, a los 54 minutos, tuvo otra ocasión. Sylla estuvo a punto de marcar de cabeza en el primer palo. El Arosa fue más reconocible a lo que viene realizando toda la temporada. Inclinó el campo por completo y el partido pasó a jugarse cerca del área visitante. El Choco no podía sacudirse el dominio y Silva era una isla en ataque. El Arosa asedió con continuas llegadas. Fiel a su estilo. Solo le faltaba remate porque de méritos anduvo sobrado. El cambio de Eloy ayudó, mientras que Hugo, pese a no marcar, hizo un partido bárbaro.

El Arosa encontró su premio a balón parado. Una falta lateral que lanzó Julio cerrado y peinó Rivas en el primer palo. Un tanto que hacía justicia a lo visto tras el descanso. Al Choco no lo quedó otra que irse hacia arriba. Silva tuvo su ocasión en una falta al borde del área en el minuto 85, pero remató muy desviado. Otero dio entrada a Sidibé, que no fue de la partida porque arrastraba problemas físicos, para contener las últimas tentativas visitantes, que llegaron a balón parado. El Arosa resistió. Gana 3 puntos y madurez como equipo.