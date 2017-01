El Arosa se resigna a empezar sin fichajes la segunda vuelta el domingo ante el Choco

Año nuevo, no hay fichajes. El Arosa sigue sin encontrar refuerzos que se ajusten a las pretensiones deportivas en la ventana del mercado invernal, que ya comenzó su cuenta atrás para su cierra el día 31 de este mes. “Está moi complicado”, dice el portavoz de la comisión deportiva Eduardo Carregal, resignado a comenzar el domingo la segunda vuelta en A Lomba ante el Choco con la plantilla aún más mermada de como acabó la primera, pues ya no está Cabanyes. El quinto clasificado de Tercera lleva más de tres meses tratando de incorporar al menos a un jugador de ataque, aunque ha sido en las dos últimas semanas cuando más ha intensificado la búsqueda. “Estamos colgados do teléfono, ofrécennos moitos xogadores, pero non se axustan ao que queremos”.

Y es que el Arosa se ha lanzado al mercado de Segunda B, persiguiendo dos jugadores gallegos que ya marcaron la diferencia en Tercera. Uno de ellos ya está descartado, puesto que seguirá en su actual club. El otro, más que complicado. “Todos os clubs buscan o mesmo, un dianteiro con gol”. Sin contar al juvenil Carlos Torrado, Jorge Otero tiene 19 jugadores en plantilla, de los cuales Carlos Besada podría salir cedido a un Preferente en los próximos días, Álvaro Longa no ha jugado ni un solo minuto en liga y Sergio Lloves está lesionado. El portero podría pedir el alta voluntaria para evitar el quirófano. En caso contrario, el club deberá fichar también un meta. La situación está repercutiendo en el equipo juvenil. “O plantel é moi corto agora e resíntese os xuvenís”, reconoce Carregal. El Arosa juvenil, sin el meta Aarón y sin Torrado en bastantes partidos, va en caída libre en Liga Nacional. No ha ganado ninguno de sus últimos siete encuentros.

El próximo rival del Arosa, el Choco, empieza a mover ficha estos días tras dar la baja a Ricardo Calviño ‘Richi’, que deja el equipo tras no tener continuidad, y perder por lesión para lo que resta de temporada a Xesús Carballido “Suso”. Espera reforzar el equipo en breve, “hai conversacións, pero ata o momento, non existe ningunha incorporación pechada”. La intención es “mellorar o equipo para evitar problemas na segunda volta e acadar a permanencia en Terceira un ano máis”, dicen el Choco.

Son muchos los equipos de Tercera que están pendientes de los movimientos que se puedan producir en los clubes gallegos de Segunda B. De momento, el Cerceda se ha hecho con los servicios del defensa Adrián Martínez, del Somozas.