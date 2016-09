El Arosa saca la cara por sus delanteros, aún sin “mojar”

De los 4 goles que marcó el Arosa en este primer mes de liga, 3 llevaron la firma de jugadores de corte defensivo como Sidibé, Rivas y Suso Martínez. El otro lo hizo Eloy. Hugo y Sylla todavía no se estrenaron, mientras que Cabanyes no debutará hasta dentro de un mes. En las tres últimas temporadas en Tercera, el equipo vilagarciano superaba los 6 puntos actuales tras cuatro jornadas. Pero estos datos no causan preocupación en el club, porque el buen juego no es acorde a las cifras. Los goles llegarán. Es cuestión de tiempo, argumenta Eduardo Carregal, portavoz de la comisión deportiva.

“Estariamos preocupados se non tiveramos ocasións de gol, pero hai un modelo de xogo claro e estamos chegando e tendo oportunidades, na finalización non estamos acertados, pero é cuestión de rachas”.

Carregal saca la cara por los atacantes. “Eu teño máxima confianza en que van a vir os goles e non baraxamos fichar a outro dianteiro, buscamos un xogador polivalente que poida xogar en banda”. En este sentido y a través de representantes siguen llegando proposiciones al club. La última es un brasileño con pasaporte italiano. “Non queremos arriscar con xogadores que non vexamos en directo, se ven a facer unha proba unha semana valorámolo. Foi o que lle dixen ao representante”.

El próximo compromiso liguero será el domingo a las 12 horas en Abegondo ante el Deportivo B. Antes llega la Copa Federación. Mañana a las 20 horas el equipo de Jorge Otero recibe al Bergantiños en A Lomba.

Si en el Arosa hay problemas de gol, en el Céltiga ocurre todo lo contrario. Lleva 8 y repartidos. El domingo le tocó a Diego, por partida doble. Se una a la lista en la que figuran Pichi, Jonathan, David Castro, Machu, Javi y Nogueira. Edu Charlín sigue sacando rentabilidad al balón parado. El triunfo a domicilio ante el Bergantiños consolidó el excelente arranque liguero de los isleños, recién ascendidos. El domingo reciben al Silva en el Salvador Otero.

El Villalonga por su parte se desplazará a Negreira. Tiene una semana por delante para mejorar en muchos aspectos tras lo visto ante el Cerceda. Sobre todo a nivel defensivo. Por segunda semana seguida acabó en inferioridad numérica por una expulsión con roja directa. “Es algo que no se puede repetir”, comentó al final del duelo Antonio Fernández. Las expulsiones conllevan pérdida de efectivos. Si bien esta semana el club cerró los fichajes del delantero Richi, que el año pasado jugó en el Sanxenxo, y del joven centrocampista Jose Filgueira, que ya debutó ante el Cerceda.