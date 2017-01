Arosa y selección gallega sub 18 juegan un amistoso en el Manuel Jiménez

El Arosa prepara su próximo compromiso liguero con un partido amistoso que disputará hoy, a partir de las cinco de la tarde, en el Manuel Jiménez, ante la selección gallega sub 18, que tendrá al jugador local Carlos Torrado como uno de sus grandes atractivos.

El partido se disputa en un momento en el que el club arlequinado se encuentra peinando el mercado para tratar de incorporar a un futbolista que mejore la actual plantilla de la que dispone Jorge Otero.

Precisamente, esta ha sido una de las premisas del técnico arlequinado, puesto que lo que pretende es ganar en competitividad y en calidad en el segundo tramo de la liga, que es cuendo se juega todas sus posibilidades de clasificarse o no entre los cuatro primeros.

La junta directiva es consciente de las necesidades del equipo, así como de las preferencias del entrenador, por lo que ya están viendo varias posibilidades para que se incorporen al equipo antes de que finalice el periodo de fichajes el 31 de enero.

Uno de los problemas con los que se encuentra la entidad es el económico, un aspecto que ha jugado en contra de los intereses del club vilagarciano con algunos futbolistas que han firmado por otros equipos en fechas recientes.

La comisión deportiva no quiere desvelar ningún nombre, a pesar de que tienen negociaciones avanzadas con algunos jugadores, porque temen que se puedan ir al traste, precisamente, porque no pueden competir con otros equipos en el aspecto económico.

Lo que parece claro es que tanto la comisión deportiva como el técnico darían su visto bueno a un futbolista, un delantero que actualmente juega en la Tercera División aragonesa. Se trata de un joven de 23 años con experiencia en categorías superiores y que la temporada pasada marcó un buen número de goles, promedio que mantiene en la actual campaña. El acuerdo con el representante del futbolista parece cerrado y tan solo faltan los famosos flecos que podrían ser determinantes en próximas horas.