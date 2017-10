El Arosa suma solo un punto, pero gana mucho crédito

El Arosa sigue con la flecha hacia arriba. Ayer empató en San Lázaro un partido jugado de poder a poder ante el Compostela, segundo clasificado. El equipo de Jorge Otero fue mejor sobre todo en la segunda parte hasta que marcó. Otra vez Javi Pazos, que moja por cuarta jornada seguida. Pero un error nada más sacar de centro le costó el empate. Un catoirense y exarosista, Rubén, fue quien rescató al Compos en una segunda parte en la que hasta ese momento estuvo a merced de un Arosa reconocible, solvente y valiente.

Rubén marcó, consiguió expulsar a Fran Matos con un poco de teatro, el mismo que utilizó ya en el tiempo de aumento para dejarse caer en el área pidiendo penalti. Le costó la segunda amarilla. Su incidencia fue absoluta, otra vez un quebradero de cabeza para el Arosa, que había hecho lo más difícil al marcar luego de bastantes llegadas, y encajó en un error absurdo con Fran Matos y Lloves como protagonistas.

En la primera parte el equipo vilagarciano estuvo bien defensivamente. Jorge Otero apostó por Sidibé en el pivote con Manu Justo y Julio Rey por delante. Sylla y Yerai ocuparon las bandas. De inicio no hubo dominador. Pero sí llegadas. El Arosa tuvo una ocasión clara en el minuto tres. En una falta lateral, tiró de estrategia, sacó Julio por abajo a Yerai sorprendiendo a un Compos que esperaba el balón al área por arriba. El centro chut de Yerai lo atrapó Lorenzo.

La mejor de los visitantes en el primer tiempo llegó en el minuto diez. En un balón largo sobre Javi Pazos pegado a la línea de banda derecha, cedió mal al portero el central David Uña y dejó al pichichi del Arosa en el mano a mano con Lorenzo. Pazos, demasiado escorado, optó por esperar la llegada de Julio, al que asistió, pero salvó un defensa providencial.

En el minuto 13 se produjo la primera llegada del Compos. Primo, muy combativo, le ganó la acción a Rivas, con quien mantuvo una bonita batalla todo el duelo, pero su pase atrás lo despejó la zaga visitante.

Al cuarto de hora fue Rivas, tras una segunda acción en un córner, el que cabeceó alto un centro de Julio Rey. Y en el 18 tuvo otra aproximación el equipo de Vilagarcía. En un gol anulado a Yerai por fuera de juego.

El Arosa mantuvo las líneas juntas y estuvo atento y solidario. Por lo que al Compostela le costó progresar en su juego, pero cuando logró robar en campo contrario mostró sus garras. En el 22 los locales reclamaron el primero de los tres penaltis de la tarde en una caída de Róber en boca de gol con Fran Matos, cuando se disponía a rematar en el segundo palo un centro desde la derecha. La acción fue bastante polémica.

Mediada la primera parte el Compostela se hizo dominador del balón, mientras que el Arosa atacó los espacios en las vueltas, pero sin finalizar bien. La mejor del Compos en la primera parte llegó en el minuto 37. La tuvo muy clara Primo, pero en el mano a mano Lloves bien colocado atrapó su disparo desde el punto de penalti.



Solo en una dirección

El Arosa acabó mejor y tuvo otras tres aproximaciones al área de Lorenzo. Primero en una acción entre Manu Justo, Julio y Sylla, que finalizó el canterano con un disparo de zurda con rosca buscando la escuadra, se marchó por muy poco. Luego, por la otra banda, fue Yerai el que puso un centro raso y enganchó con la zurda desviado Javi Pazos. La primera parte concluyó con otra opción visitante, Marcos finalizó demasiado alto con el pie tras un rechace a la salida de un córner.

El Arosa está con un nivel de confianza muy grande en lo que hace. Lo demostró su manera de afrontar la segunda parte. No especuló. Salió a por el Compostela y lo sometió. Liderado por un Manu Justo soberbio. Ante la ausencia de Sergio Pazos, el vigués dio un paso adelante. Suya fue la pared con Yerai que dejó a Sylla solo en boca de gol, pero salvó el portero Lorenzo. Fue la segunda ocasión clarísima para los vilagarcianos en el partido. En el 51 la tuvo Javi Pazos, corrió Sylla por la derecha, se fue de Uña y puso un buen centró que no conectó con la cabeza el marinense.

El técnico local movió ficha a los diez minutos, ya que el Arosa estaba siendo mucho mejor. Entró Rubén por Santi Gegunde y Álex Ares pasó a jugar por detrás del punta, Primo. El Arosa siguió a lo suyo, manejando balón y siendo profundo por las bandas, pero perdió por lesión a Manu Justo tras una dura entrada de Cardeñosa saldada con amarilla.

El dominio era tal, que se produjo una acción que empezó el lateral Suso llegando hasta línea de fondo y acabó el otro lateral, Fran Matos, con un centro chut al que no llegó Javi Pazos por milímetros.



Premio y regalo

En el 69 fue Sylla el que llegó a la línea de fondo y puso el pase atrás, pero salvó el central Uña. Y en el 72 llegó el premio, el gol. En una acción de Iago Beceiro, que llevaba solo unos minutos en el campo, se fue por la izquierda, jugó con Julio por dentro, que habilitó a Javi Pazos. El delantero se paró en el borde del área y armó un gran disparo abajo al que no llegó Lorenzo.

Nada más sacar de centro empató el Compos. En un balón largo sobre Rubén. Se despistó la zaga, salió Lloves y el catoirense marcó de vaselina. El tanto del empate descentró completamente al Arosa y dio alas a los locales, que rondaron el segundo en otra acción de Rubén, cuyo centro remató Álex Ares a las manos de Lloves. Luego el portero rendondela salió a los pies de Primo, que se dejó caer en el área pero no engañó al árbitro. En los últimos diez minutos el Compostela tuvo más fuelle, empujado por su público. El Arosa se quedó con diez en el 87. En una pequeña tangana que el árbitro saldó con una roja al lateral Fran Matos y una amarilla para Rubén, que en el tiempo de aumento vio la segunda por dejarse caer en el área. El Arosa suma un punto, pero gana mucho crédito.