El Arosa tira su gran ocasión

El Arosa dilapidó ayer muchas de sus opciones de meterse en el play-off de ascenso al perder en A Lomba ante el Villalonga por 2-3. El equipo vilagarciano cae a la sexta plaza tras el empate del Bergantiños y la victoria del Vilalbés y ya solo una carambola en la última jornada le permitiría acabar cuarto. El equipo de Jorge Otero logró remontar en la primera parte el tanto inicial de Josiño, pero en la segunda salió muy nervioso y encajó el 2-2. A partir de ahí el Villalonga, que dejó muy buenas sensaciones, no sufrió demasiado para contener a los locales y ya al final en un discutido penalti se llevó el derbi.



El Villalonga salió decidido a tener al Arosa lo más alejado de su área posible. El equipo de Antonio Fernández, con su característico dibujo 5-4-1, juntó las líneas y presionó bien a un Arosa al que le costó progresar con el balón. A los locales, en medio de un gran ambiente en A Lomba con unas 1.500 personas en las gradas, se les vio nerviosos de inicio. El central Rivas se confió en un balón de Javi Pazos sobre Josiño, que le ganó la acción al capitán local y en el mano a mano ante Lloves hizo el 0-1 a los seis minutos de juego.



El Arosa reaccionó bien al mazazo. Con Sylla en la banda izquierda encontró una grieta en la zaga celeste. A los diez minutos el senegalés puso un centro al punto de penalti que tocó de cabeza Vilas para que Hugo, también de cabeza, marcara en el segundo palo con un remate bombeado que superó al joven meta juvenil Marcos. El tanto no serenó demasiado al Arosa y fue el Villalonga el que tuvo el 1-2 en un centro de Varo que remató de cabeza demasiado forzado el pichichi visitante Javi Pazos. Tras el aviso, el Arosa se hizo con el control del balón, aunque le siguió costando progresar. Los visitantes no cometieron ni una falta ni cedieron ni un córner hasta el minuto 23. Cuatro después, en una acción aislada, llegó el 2-1. Una jugada personas de Sylla en la izquierda. Se fue en velocidad de Ronald y dentro del área, con fortuna, se llevó el balón ante Renda, superando con mucha facilidad al portero Marcos por abajo.



En los últimos minutos de la primera parte el Villalonga se hizo con la dominio de la pelota y metió al Arosa en su campo, pero le faltó decidir mejor en el borde del área.



En la segunda parte el Arosa no salió con la intensidad ni con la claridad de ideas que exigía la situación y vio como el Villalonga le empató. Lo pudo hacer Javi Pazos aprovechando una indecisión de los centrales Aitor y Rivas, pero envió de zurda muy alto cuando estaba solo ante Lloves. Un minuto después, el Arosa perdió el balón en campo propio y Cerqueiras se internó a placer en el área para marcar con la izquierda el 2-2.



A partir de ahí el Arosa fue un querer y no poder, apenas llegó a la portería del joven Marcos, que tuvo una segunda parte más que tranquila. Otero fue haciendo cambios para tratar de reaccionar, pero solo Eloy mejoró al equipo. El canterano mostró la determinación que necesitaba los suyos. La mejor ocasión del Arosa llegó a falta de un cuarto de hora, maniobró Antón dentro del área y su remate lo despejó con el pie Marcos. Con la entrada de Fran Matos en el minuto 79 el Arosa pasó a defensa de tres. A la contra Javi Pazos perdonó el 2-3, Lloves lo evitó. En el 87 el central Aitor Díaz se pudo como delantero centro. El Arosa solo a balón parado dio la sensación de poder llevar algo de peligro.

En el 89, en otra contra, el árbitro decretó un discutido penalti de Sidibé sobre un Richi que estaba de espaldas a la portería. Marcó Mota desde los once metros, despertando al Arosa de su sueño del play-off. Ayer desperdició su ocasión de ponerse cuarto porque el Bergantiños no ganó. Pero el equipo de Otero no fue mejor que un Villalonga que sin presión jugó un gran partido.