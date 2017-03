Un Arosa sin titulares ni suplentes

“En una categoría como esta, en la que los jugadores no son profesionales, no debe haber indiscutibles, no creo en lo de titulares y suplentes, si tienes un grupo de futbolistas de buen nivel cualquiera puede jugar en función de las circunstancias, el rival, el escenario...” Así explica Jorge Otero los continuos cambios en las alineaciones del Arosa en los últimos diez partidos. Desde que empezó la segunda vuelta no ha repetido un once, de hecho han sido titulares en estos últimos diez encuentros 18 de los 19 jugadores que tiene a sus órdenes. Alberto Carballa es el único que falta por estrenar titularidad.



Ni los propios futbolistas saben horas antes del partido si van a jugar o no. Por la semana Otero no da pistas. “Trato de que todos mantengan la tensión”. Las últimas lesiones, sin embargo, acortan el margen de rotaciones. En los tres últimos partidos, bien en balones divididos o en faltas muy claras, el Arosa acabó con algún jugador de ataque malparado. Fran Monroy en un hombro, Sylla en un tobillo y Manu Justo en una rodilla. Este último tendrá que estar diez días de baja a la espera de ver la evolución de la articulación, que en principio apunta a un esguince que le tendría un mes K.O.



Instalados en el cuarto puesto a dos meses para el final de liga, “una situación que todos firmaríamos a principio de temporada”, llega la Copa Diputación. Si bien el presidente Manolo Abalo lo califica de “torneo moi interesante” y habla de “ir a por todo e tratar de facelo o mellor posible”, Jorge Otero reconoce que “es una auténtica papeleta que no nos gusta a estas alturas”. El técnico no sabe si podrá utilizar juveniles entre semana como en la Copa Federación ya que están inmersos en la pelea por la permanencia en Nacional. Toda la atención, como es lógico, está en la liga. “Estamos ilusionados, pero para nada presionados, el vestuario está tranquilo” comenta Jorge Otero sobre la posibilidad de que el Arosa juegue un play-off 24 años después, algo que anhela la afición.



sin supersticiones

El equipo tiene el domingo la posibilidad de enlazar tres victorias seguidas en Tercera División. Algo que no consigue desde 2013. Desde entonces han pasado ya 136 partidos y diez tentativas frustradas. Un total de 22 clubes diferentes en Tercera enlazaron tres o más victorias desde persigue la maldición al Arosa. En la actual, hasta once lo consiguieron. Destacando las rachas de Cerceda (6 triunfos seguidos) y Dépor B, Vilalbés y Silva (5). Al Arosa le persigue esta condena, pero Jorge Otero no es supersticioso, al contrario, no le da ninguna importancia a este tipo de datos. “Solo son estadísticas, sabemos que en el fútbol no sirven de mucho". El entrenador tampoco se para demasiado en hacer cábalas sobre el calendario. Solo importa el Dubra, que llega el domingo en A Lomba a las 16.30 horas (horario especial para no coincidir con el Dépor - Celta). “Tenemos que afrontarlo al 200 %, me preocupa”. En la primera vuelta el Arosa, pese a ser muy superior, solo pudo empatar con los de Chus Baleato, que podrían sellar su descenso matemático si caen en Vilagarcía este fin de semana.