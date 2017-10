El Arosa visita San Lázaro otra vez sin Sergio Santos, pero con máxima ambición

El destino, caprichoso, hace que el Arosa vuelva a presentarse esta tarde en San Lázaro sin su brújula en la medular, el porriñés Sergio Santos. Problemas físicos dejan fuera de la lista al centrocampista, que tiene una importancia relevante en la propuesta de juego del equipo de Jorge Otero. “Estoy muy fastidiado”, decía ayer el jugador. Arrastra molestias en un bíceps femoral y los fisios han optado por darle descanso ante la posibilidad de que se produzca una rotura de fibras.Lejos de añorar a los que no están (Vitra tampoco se recuperó para la cita), el Arosa viaja mentalizado a San Lázaro para dar su mejor versión ante un rival de la parte alta. El propio Sergio Santos lo tiene claro, “yo no soy Messi, por supuesto que podemos ganar”.

El Compostela, que solo tiene la ausencia de Sergio Pereira, ha empezado muy bien el campeonato y es el máximo artillero del grupo. Pero el equipo de Yago Iglesias no ha podido ganar en San Lázaro a rivales directos como Barco y Boiro, por eso afronta la cita con deberes pendientes para autoconvencerse de que esta temporada puede aspirar a todo.

La llegada de futbolistas como Álvaro Casas, Álex Ares, Róber o Primo han aumentado el potencial de los locales, que vienen de meterle una manita al Céltiga. Pero el Arosa también llega en un buen momento, tras sus tres últimas victorias consecutivas y luego de experimentar una notable mejoría en el aspecto defensivo (solo un gol encajado en los cinco últimos encuentros).

“Cada partido es una historia, el pasado no te hace ganar ni perder partidos”, dice Jorge Otero. “Vamos a un campo para disfrutar, para tener balón y correr mucho, vamos con la intención de ganar ante uno de los favoritos a ser campeón”. El técnico habla de “solidez defensiva, tener balón, estar muy juntos y ritmo alto" como claves para competir hoy.