Arosa vs Compostela, dos colosos en A Lomba con mucho en juego

Son 15 puntos los que separan en la clasificación al líder SD Compostela y al Arosa, quinto clasificado (a 4 puntos del cuarto tras el empate ayer del Vilalbés). Si bien, esta gran diferencia entre ambos se estableció en los dos primeros meses de liga, cuando el equipo de Jorge Otero naufragó por completo en su puesta en escena en el campeonato. Después de los 8 primeros encuentros, en los últimos 22, el Compos sumó 49 puntos y el Arosa 44, solo 5 de diferencia a pesar de la increíble racha de diez partidos seguidos ganados con los santiagueses. Todos estos números solo indican algo que ya se vio en el partido de la primera vuelta en Santiago. El Arosa vs Compostela de esta tarde en A Lomba (18 horas, TVG2) no solo enfrenta a dos históricos del fútbol gallego, también a dos colosos con potencial similar. Y con muchas armas ofensivas en ambos bandos para hacer daño.

Frente a frente estarán los dos máximos artilleros de la categoría. Javi Pazos (20 goles) y el cántabro Óscar Manuel Gómez “Primo” (17). También se enfrentan futbolistas desequilibrantes en el último pase, como Julio Rey y Álex Ares. O jugadores con desborde y gol como Yerai y Sylla en los locales y Róber y Santi Gegunde en los santiagueses. Además, ambos entrenadores apuestan por un juego similar, siendo protagonistas, tratando de llevar la iniciativa con el balón y generando muchas ocasiones.

El Arosa fue superior durante muchas fases del partido de San Lázaro a finales de octubre, pero eso no impidió que el Compostela generase sus ocasiones, sobre todo gracias a la actividad de Primo, un dolor de muelas para cualquier defensa. Esta vez los locales tienen menos armas. No están Suso Martínez ni Iago Beceiro, ya que dejaron el equipo, tampoco el lesionado Manu Justo. Además, Anxo se quedó fuera de la lista. El Arosa sacrificará laterales ofensivos por atención y seguridad atrás. Le salió bien ante el Boiro.

El Compostela tiene más recursos donde elegir. Le interesa un partido largo, para desnivelarlo con los cambios. De inicio, se espera un toma y daca. El factor ambiental también entra en juego. El Arosa, invicto en casa, lleva cuatro victorias seguidas en A Lomba, donde espera que su afición juegue un papel clave esta tarde. La ilusión del arosismo tratará de frenar a un líder que ahora ya solo apunta al título. En Santiago saben que ganar en A Lomba es dar un golpe de autoridad a la liga. Y también estarán arropados en la grada.