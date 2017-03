El Arosa vuelve al cuarto puesto al ganar en As Pontes

El Arosa acabó con su sequía de victoria a domicilio y no falló ayer en O Poboado al ganar al As Pontes con goles de Sidibé y Fran Matos. Un triunfo, el segundo consecutivo, que le devuelve al cuarto puesto, empatado a 52 puntos con el Vilalbés y muy cerca de Cerceda y Bouzas. Pero no todo fueron buenas noticias, ya que Manu Justo se retiró lesionado en una rodilla al sufrir un encontronazo con Callón, que tampoco pudo seguir. A falta de realizarle las pruebas médicas pertinentes, existe bastante preocupación en el club de que pueda ser una lesión grave.



Por décima jornada seguida, Jorge Otero hizo cambios en la alineación. El más llamativo en la portería. Jugó Roberto Pazos. También volvió Marcos al once en el lateral derecho, con Fran Matos por delante. Sidibé recuperó la titularidad, no así Aitor Díaz y Vitra hizo pareja con Rivas en el eje de la zaga. El Arosa empezó bien, con Julio Rey y Manu Justo muy participativos. En el primer minuto gozó de una ocasión muy clara para marcar. Rivas remató un córner que desvió con apuros el meta Paco. Luego fue Julio Rey, a pase de Manu Justo, el que tuvo el 0-1, pero tardó mucho en rematar y Sergio Criado frustró la opción de los arlequinados. La insistencia del Arosa tuvo premio mediado el primer tiempo. Tras una doble parada de Paco a disparos de Rivas y Hugo, en el caso del delantero con poco ángulo, llegó otro córner. El balón parado sigue dando réditos al Arosa esta temporada. La puso Julio Rey de zurda a la cabeza de Sidibé, que en el segundo palo remató de forma inapelable elevándose por encima de los defensores.



Tras hacer lo más difícil, ponerse por delante, el Arosa vio como su rival le perdonó el empate justo antes del descanso. En una ocasión clarísima de Rubén Pardo, a dos metros de la portería, cuando mandó el balón por encima del larguero en un segundo remate tras marrar también el primero. Marcote, con un disparo cerca del poste, también dio otro aviso serio.



En el inicio del segundo tiempo el Arosa empezó bien y estuvo a punto de marcar en un remate de Sergio Santos en el que buscó el contrapié de Paco, pero el meta reaccionó para sacar la puntera y evitar el gol. A la hora de partido se produjo la desafortunada acción que acabó con Callón y Manu Justo lesionados. Ambos fueron a golpear un balón dividido en el área local, chocaron y no pudieron continuar en el duelo. Justo acudió ayer tarde noche al Sanatorio Concheiro en Vigo, donde le hicieron pruebas que descartaron rotura ósea en su rodilla derecha. La tiene muy inflamada y le molesta el ligamento interno. El martes volverá.



En el minuto 72 tuvieron una ocasión los locales, en una falta que lanzó Caique a la que no llegó Fran Cortés, que golpeó el balón con la mano. A falta de un cuarto de hora llegó la sentencia. Un penalti de Buyo, que se llevó la amarilla, por derribo al delantero vilaxoanés Hugo, transformado por Fran Matos, que perdonó el tercero a ocho minutos del final al no controlar bien en una contra en superioridad numérica. El Arosa consigue su segunda victoria seguida y vuelve al cuarto puesto.