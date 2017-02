El Arsenal jugará en A Lomba. El club londinense es el primer equipo confirmado para la XXII edición del Torneo Internacional Alevín Arousa Fútbol 7 que se disputará los días 12, 13 y 14 de mayo. Será la primera vez que el histórico club británico, fundado en 1886, visite tierras arousanas. De nuevo el Arousa F7 contará con un cartel de lujo, formado por un total de veinte equipos, de los cuáles cuatro de ellos saldrán de la primera fase o Previa que se celebra en el Manuel Jiménez en Semana Santa (del 13 al 16 de abril). “El Arsenal representa una nueva oportunidad para demostrar la valía del fútbol inglés y su apuesta cada vez más decidida por la formacion de jóvenes talentos”, explican desde la organización.

El próximo martes, 14 de febrero, la coordinadora de logística y viajes de la academia del Arsenal, Jacqui Asher, se desplaza a Vilagarcía para supervisar las instalaciones, el hotel y conocer el protoloco de actuación de los organizadores. Un viaje previo que exige la propia Premier League a los clubes que disputan torneos con jugadores menores de edad lejos de las islas. Fue el propio Arsenal el que contactó con la organización para tomar parte en el Arousa Fútbol 7, considerado el mejor torneo alevín de fútbol del Mundo. Y podría no ser el único club inglés que tome parte en el mismo en esta edición, puesto que la Asociación AF7 negocia con otro club significativo de la Premier. No será la primera vez que en A Lomba jueguen chavales en representación de los gigantes ingleses. Puesto que en ediciones anteriores Tottenham (2009 y 2010) y Liverpool (2010 y 2011) también participaron en el evento. A nivel de resultados no pudieron pelear por el título, ya que les costó adaptarse al fútbol 7. Una modalidad por la que apuesta el Arsenal, al menos hasta que los niños cumplen los 13 años.

Por eso se espera mucho de una cantera de la que los últimos años el técnico francés Arsenge Wenger echó mano en numerosas ocasiones. Por citar a algunos jugadores, destacan Ashley Cole, Gaël Clichy, Cesc Fábregas, Niklas Bendtner, Theo Walcott, Fran Mérida (jugó el AF7 con el Barça), Aaron Ramsey, Jack Wilshere, Oxlade-Chamberlain o Iwobi. El Arsenal invierte en la base.

Y el Arousa Fútbol 7 invierte en reinventarse cada edición Retomó la idea de los equipos ingleses seis años después, “por buscar un poco la variedad, somos prisioneros del formato porque no podemos ir a más, por lo que un club insignia y reconocible te cambia el enfoque de procedencias, para hacerlo lo más diverso posible”, explica el portavoz Alberto Diz.

de nuevo intercontinental

La organización trabaja para volver a contar con un campeonato intercontinental, con representación de algún club asiático y también africano, tras el excelente comportamiento tanto deportivo como extradeportivo el año pasado de la academia angoleña en la que trabaja el cambadés Blas Charlín. “Asiáticos y africanos es probable que repitan. Buscamos la mezcla étnica y cultural. Ojalá tuviéramos más tiempo pata hacer actividades paralelas a los propios partidos”