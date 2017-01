Baiget: “Me noté con confianza en el tiro, pero son rachas, yo soy un jugador de equipo”

Fue el penúltimo en llegar esta temporada al Cambados Cidade Europea do Viño 2017, lo hizo además con la difícil papeleta de hacer olvidar a Sergi Quintela. El club dejó claro desde su fichaje que Adriá Baiget (Tarragona, 29/1/89) venía para aportar liderazgo y asumir un rol menos anotador que el del pequeño de los Quintela. La adaptación del base catalán al club y a Cambados fue muy buena. Siempre aportó como jugador de equipo esos intangibles que tanto valoran los entrenadores. El sábado ante el HLA Lucentum se convirtió en el gran protagonista de la victoria al anotar 26 puntos. Hizo 16 de ellos en un segundo cuarto antológico, en el que metió 4/4 en triples. Acabó con 29 de valoración, por lo que forma parte del quinteto ideal de la jornada, y apuntilló a uno de los candidatos al ascenso desde la línea de personal.

“Soy un jugador de equipo, un competidor, por eso estoy en esto, trato de aportar lo que necesita el equipo y adaptarme a la circunstancias”, explica. Formado en las categorías base del CB Tarragona, alternó el filial con el primer equipo en Plata hace una década. Luego priorizó sus estudios y decidió jugar en EBA no solo en Cataluña, también en Tenerife y la pasada temporada en el Estela cántabro. “El fichaje del Xuven fue de la noche a la mañana, no tuve tiempo de generarme expectativas, vine con la intención de ayudar y competir”. Baiget, un base puro, tuvo que adaptarse a la posición de escolta en una liga nueva para él. “ Me costó un poco más porque aquí por las circunstancias se me requiere que juegue más de dos”. El catalán se ha acoplado. “Se trabaja muy bien, es una de las claves, como entrena el equipo, algo que no se ve tanto pero luego se refleja en la pista”.

El sábado en el segundo cuarto, cuando mejor estaba jugando el Lucentum, Baiget salió al quite y se enfundó el traje de estrella local. El picorcito de Don Stephen, que diría el gran Guillermo Giménez. Adriá empezó a meter un triple tras otro y O Pombal se vino abajo. “Me salieron las cosas bien, últimamente notaba más confianza en el tiro, pero esto son rachas”. La suya esta temporada es muy buena.

Baiget tiene el segundo mejor porcentaje de la liga desde la línea de 6.75 (casi un 56 %), pero es el jugador que ha metido mayor número de triples en Leb Plata (19) con mejor porcentaje de acierto. “Hay días que toca tirar más, trato de adaptarme a lo que necesita el equipo y lo que me pide el entrenador, hay partidos que son de hacer un trabajo oscuro”.



érik, ocho robos

Si Adriá Baiget lideró al Cambados CEV 2017 en ataque, en defensa el protagonismo se lo llevó Érik Quintela. Su inagotable actividad le permitió robar hasta ocho balones. Quintela acabó manteado por sus compañeros tras anunciar su próximo enlace matrimonial. El sábado lo celebró con una gran actuación.