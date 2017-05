Baltar dio la talla, A Senra fue un caos

La organización estima en más de dos mil en Baltar y cerca de tres mil en A Senra el número de aficionados que siguieron ayer en directo los partidos de cuartos de final de la Copa de Campeones. El hecho de ser día festivo ayudó a que el ambiente fuese espectacular. Las colas en las taquillas de Baltar minutos antes del primer partido entre Barça y el Málaga eran considerables. El campo del Portonovo presentó su mejor aspecto en muchos años, con mucha gente en sus diferentes gradas con buena visión del espectáculo. Con el Celta - Osasuna no decayó el ambiente, al contrario. Entre público, muchos ojeadores, entrenadores y responsables de clubes de toda Galicia, de España y también de Europa. El Celta estuvo representado por su propio presidente, Carlos Mouriño. El técnico del filial Alejandro Menéndez no perdió detalle. En la comitiva del Dépor, Albert Gil, Manuel Pablo, Manjarín y Cristóbal Parralo entre otros. Por la grada también se dejaron ver Víctor Fernández del Real Madrid o el exentrenador de Osasuna Enrique Martín.



En A Senra las previsiones se desbordaron. Se esperaba que el derbi madrileño entre el Atlético y el Real fuese el mayor reclamo de la jornada. Y así ocurrió. Las dos pequeñas gradas del campo del Ribadumia se llenaron bastantes minutos antes del comienzo del duelo. No dejó de entrar gente al recinto. Se acomodaron en el perímetro a pie de campo, que pronto quedó repleto. A partir de ahí, muchos aficionados se quedaron de pie en la grada nueva, sin apenas visión. Otros pusieron en riesgo su integridad física subiéndose a barandillas y soportes para tener algo de visión. El malestar se fue apoderando de muchos aficionados. “Isto non é serio”, decía alguno. “Es una vergüenza, pagué mi entrada y no tengo donde ponerme”, clamaba otro indignado llegado desde Ourense. Y es que A Senra se quedó diminuto en relación a la expectación que generó el derbi madrileño en un día festivo. “Non hai outros campos onde poidamos estar sentados e velo partido?”, se preguntaba una señora en voz alta antes de que algunos aficionados optasen por abandonar la instalación antes del último partido.