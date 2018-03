Basket School y EFF Madeira ganan el Memorial en Fexdega

Finalizó ayer en Fexdega la XV edición del Memorial Miguel Ángel González Estévez, que durante todo el fin de semana reunió a 22 equipos infantiles (12 femeninos y 10 masculinos) llegados de diferentes partes de Galicia, Portugal y Valladolid. El club anfitrión, que estuvo representdo por un total de seis equipos, Grupo Junquera, Pastelería Yoli y CLB en categoría masculina, y los equipos del Silgatec C, P y E en la masculina, fue el gran protagonista al proclamarse subcampeón de la dos finales. En la masculina el Basker School se impuso en la prórroga al Sigaltec E en un partido no exento de polémica ya que fue eliminado por técnicas el entrenador de los ferrolanos. En la final femenina, el equipo de la Escuela Francisco Franco de Madeira fue muy superior a todos sus rivales durante el campeonato. El potente equipo luso derrotó en la final al CLB.



El Memorial fue un auntético éxito organizativo, la implicación de padres, voluntarios y directivos del CLB contribuyeron a ello, y así lo destacaron los propios participantes. No faltó detalle, cuidando los turnos de comedor, la puntualidad y los desplazamientos. En total se jugaron 61 partidos y hubo concursos de Two ball y de tiro. En la entrega de premios estuvieron el alcalde Alberto Varela y edil de Deportes Miro Serén, junto a los diputados Chelo Besada y Javier Dios, así como representantes de patrocinadores como Grupo Junquera y tres de los hijos Miguel Ángel González: Ana, Miguel y María.