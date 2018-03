Batallón, un ejemplo para la base que se gana su hueco en Tercera

José María Pérez-Batallón solo tiene 19 años pero ha derribado la puerta de la titularidad en el Arosa. El canterano aprovecha todas las oportunidades que le ofrece Jorge Otero. El domingo en el derbi ante el Boiro se volvió a ganar a la grada de A Lomba, que valora su esfuerzo y se tranquiliza con la seguridad que ofrece en el lateral derecho. “Bata”, como le conocen sus compañeros, es un ejemplo para toda la cantera. Por su compromiso y su perseverancia. Excapitán del equipo juvenil, fue clave en la consolidación el pasado año en la Liga Nacional.



Esta temporada tuvo que esperar trece jornadas para debutar. “Cuando no voy convocado me enfado conmigo mismo, sé que hay que ganarse el puesto”, así razona. Su primer partido fue de central ante el Areas y cumplió con creces. Nueve jornadas pasaron hasta que le llegó otra chance. Entre medias surgió la opción de marcharse al Cambados con Nacho, pero ni se lo planteó. “Yo estoy contento aquí, me gusta ir a entrenar”. Lo hace desde Santiago, donde estudia en la Facultad de Farmacia. “El grupo humano es buenísimo, se portan muy bien conmigo, además me sorprendió lo competitivos que son, todos entrenan a tope”.

En el campo de San Pedro ante el Villalonga jugó su segundo partido, esta vez de lateral. Otra actuación excelente que tuvo continuidad ante el Arenteiro y el Choco. El Arosa sumó en todos ellos y Batallón se mostró inexpugnable. Tras varias semanas apartado de las convocatorias por problemas gripales, el derbi con el Boiro fue su quinto partido en Tercera. Volvió a pasar la prueba con nota alta. Concentrado en tareas defensivas, dominador del juego aéreo, inteligente para minimizar pérdidas buscando entregas fáciles e incorporándose también con decisión al ataque para sorprender por banda.



“É un xogador que merece todo”, dice el director deportivo Eduardo Carregal. “Leva na base dende pequeno, sempre foi disciplinado e comprometido”. Carregal pone en valor que el Arosa actúe con varios sub 23 cada domingo a diferencia de otros equipos que están en la parte alta.

“Batallón es uno más, esto no es un tema de edad, es joven pero entrena muy bien, se equivoca muy poco. Es un chaval que por trabajo se lo merece”, explicó Jorge Otero al final del derbi. “Por suerte para mí no hay ningún jugador que sea fijo en las alineaciones y eso es bueno para el equipo”, sentenció.



El acta y el recurso

El Arosa recurre la tarjeta roja que vio Javi Pazos. Ayer tarde prepararon en el club las alegaciones aportando una prueba videográfica en la que se aprecia como el central del Boiro Pibe pisa a Javi Pazos y este suelta una leve patada. Una acción que el árbitro coruñés Del Río Amor castigó con roja directa para el delantero de Marín, quizá para compensar la rigurosa expulsión en la primera parte del visitante Alberto Liñán.



Lo cierto es que las imágenes rebaten el acta, donde el colegiado refleja que con el juego detenido Javi Pazos le soltó una patada a la altura de la rodilla a un rival, sin contextualizar toda la jugada. “É un acto instintivo, desequilíbrase tras recibir un pisotón, nin o contrario protesta nin amosa danos no momento que recibiu esa posible agresión”, explica el director deportivo Eduardo Carregal. “Tememos que poidan caerlle dous partidos tal e como o recolle a acta”, comentaba ayer con preocupación Carregal. Y es que tras visitar el sábado al Barbadás, el Arosa recibirá en A Lomba al líder Compostela. No poder contar con Javi Pazos, que es el máximo goleador de Tercera con 20 tantos, sería un factor que influiría no solo en la pelea por el play-off, sino también en la lucha por el título al que aspiran santiagueses y Bergantiños.