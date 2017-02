Un Boiro arrollador en el inicio derrota al líder Cultural Leonesa en un partido redondo

El Boiro consiguió ayer una victoria de prestigio. Inolvidable e incluso histórico. El líder, la Cultural Leonesa, mordió el polvo en Barraña gracias a dos goles en los primeros 180 segundos de partido. Fue el inicio soñado de los de Fredi Álvarez. Pedro Beda acertó en el primer minuto de partido, y Yeray marcó en propia puerta en un córner solo un minuto después. Una victoria que aunque mantiene al Boiro en puesto de promoción, le otorga un plus anímico importante de cara al último y decisivo tercio de liga.

El inicio del choque fue un despropósito por parte de la Cultural. En el minuto 1, un error en la salida de la presión que ejercía el Boiro le costó el 1-0. Mario Ortiz erró en la entrega, Romay le acomodó el esférico a Pedro Beda y el delantero brasileño golpeó la pelota ante la meta defendida por Guillermo con un disparo certero y colocado al que no pudo llegar el portero visitante. Con el Boiro desatado, Manu Rodríguez tuvo el 2-0 en el segundo minuto del duelo, pero su disparo se marchó fuera por poco. Y 60 segundos después sí llegó. En el primer saque de esquina del partido a favor del conjunto local, Yeray acabó introduciendo la pelota en su propia portería ante la mirada atónita del resto de sus compañeros.

Lejos de sobreponerse a las adversidades, la Cultural fue un juguete en manos del colectivo local durante la primera parte. De hecho, la goleada pudo ser de escándalo si Jimmy primero, en el minuto 18, hubiese estado fino en la ejecución, o si Juanpa o Yebra, un minuto después, llegar a contactar con el esférico en el segundo palo tras otro córner. En la recta final del primer acto, de nuevo Pedro Beda, autor del primer gol, perdonó al no rematar en condiciones un balón servido por Axel tras una contra de manual.

Además del resultado, la otra mala noticia para la Cultural fue la lesión de Samu, al que se le fue la rodilla en un apoyo. El futbolista fue evacuado en ambulancia a un centro hospitalario de Santiago de Compostela y reemplazado por Iago Díaz.

Tras la reanudación, y sin más cambios en ninguno de los dos conjuntos, la Cultural estiró líneas y se fue arriba en busca de un gol para animar el encuentro. Los pupilos de Rubén De la Barrera se hicieron con la posesión del cuero y acumularon muchos hombres en la zona de ataque, aunque no dispusieron de ocasiones claras para meterse en el enfrentamiento. La que estuvo más cerca del gol la tuvo Benja en la recta final tras un pase filtrado de Álex Gallar, pero el “Pichichi” del conjunto leonés no estuvo fino a la hora de finalizar la acción.

El Boiro, por su parte, defendió con orden y sorprendió al enemigo de nuevo a la contra. El equipo de Fredi Álvarez dispuso de más oportunidades para incrementar la diferencia en el marcador. La más clara, un mano a mano de Juanpa con Guillermo en el minuto 60, que solventó con acierto el meta del conjunto leonés.