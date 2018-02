El Boiro cesa a Falagán en plena comida antes de ganar en O Barco

El Boiro ganó ayer en O Barco un partido que le acerca al play-off, pero perdió mucho en cuanto a imagen de club al destituir a Javier Falagán en plena comida del equipo horas antes del duelo a través de una llamada telefónica. David Places, aunque ya no es presidente, sigue siendo el que toma todas las decisiones en Barraña. El capítulo del que en principio iba a ser un cese en diferido tras el partido se convirtió en un lamentable episodio para toda la expedición boirense, con Falagán en la grada.

El pasado domingo tras caer ante el Somozas en casa, Places comunicó a Falagán su cese, pero este no se hizo efectivo del todo porque al día siguiente el exportero profesional dirigió al equipo. A mitad de semana, Places hizo las gestiones para encontrar sustituto a Falagán, escogiendo al sonense Víctor Santos (ex del Negreira y Estudiantil), que en las próximas horas se hará cargo del equipo.



La idea del “presidente” era que Falagán se sentase por última vez ayer en el banquillo y aunque no se lo comunicó era vox populi en el entorno del club. Sin embargo, para sorpresa de todos, Falagán recibió la llamada de Places en plena comida ayer ya en tierras ourensanas para decirle que estaba fuera del club y que no se sentara en el banquillo por la tarde.

Cabe recordar que fue el propio Places el encargado de tomar las riendas en el tema deportivo y encontrar sustituto a Jose Luis Lemos cuando este decidió marcharse a principios de enero en desacuerdo con la gestión del mandatario. Solo un mes y medio después de apostar por Falagán, Places lo destituye de forma bochornosa.



“Nunca me había pasado nada similar”, dice el técnico cesado. “No voy a hacer ningún comentario, primero quiero solventar el tema contractual”.

Tras mandar a Falagán a la grada, el máximo mandatario del Boiro confió en el entrenador de porteros Borja Montero la tarea de dirigir al equipo en Calabagueiros, con los jugadores atónitos ante semejante panorama. Montero hizo algún cambio en la alineación planeada, sobre todo uno determinante al final, al dar entrada a Igor de Souza. El delantero marcó los dos goles de la remontada del equipo ante el Barco en un partido en el que el Boiro fue superior durante muchas fases y generó más ocasiones.

Víctor Santos se convertirá ahora en el cuarto entrenador del Boiro en lo que va de temporada. Al igual que Falagán también está vinculado al Coruxo, como entrenador del equipo juvenil. Cogerá al equipo a seis puntos del cuarto puesto y con 11 jornadas por delante para trabajar e intentar colarlo en el play-off de ascenso.