El Boiro falla en Barraña ante el Palencia y la salvación se le pone carísima

Con la igualada en el dramático duelo por la permanencia contra el Palencia Balompié en Barraña (0-0), el Boiro perdió una posición en la tabla puesto que su rival se llevó el “golaverage” particular, después de haber ganado el conjunto palentino por 2-0 de la primera vuelta. Lo negativo del asunto lo siguen marcando los cuatro puntos de desventaja con respecto a la zona de permanencia, un contratiempo común para Palencia y Boiro a falta de cuatro jornadas.



El resultado reflejó lo sucedido sobre el terreno de juego, si bien el Palencia dispuso de varias ocasiones en el primer acto para desequilibrar la balanza y, además, no aprovechó la superioridad numérica de que disfrutó durante los minutos finales por expulsión de Jimmy. Sin embargo, el equipo arousano también gozó de aproximaciones, pero copiando la tónica de su rival, no fue capaz de materializar las llegadas al portal defendido por Alejandro.



Las ocasiones más claras de la primera parte fueron visitantes. La primera aproximación de ellas tuvo lugar en el minuto 21 con un remate de Guillem Martí en la frontal del área pequeña, tras un servicio de Xavi Moré, que se marchó por encima de la meta. La segunda opción no tardó en llegar, puesto que, 60 segundos más tarde, fue Inestal el que envió el esférico al lateral de la red cuando se hacía el silencio en la grada. En el tramo final del primer tiempo, los visitantes tuvieron la acción más clara cuando Guillem Martí se plantó solo en un mano a mano ante Pato y el lanzamiento salió lamiendo el poste. Antes del descanso, el último en probar fortuna fue el local Cano, en la única ocasión destacable del Boiro, aunque su intento se topó con el lateral de la red.



La decoración del enfrentamiento cambió en la segunda parte, dado que el Boiro se hizo con la posesión del esférico y se echó arriba. Los locales entonces hicieron todo lo que no habían hecho hasta el momento y fue el Palencia el que se dedicó a defender las acometidas de los locales. Eso sí, a falta de diez minutos para el final del choque, los locales se quedaron con un hombre menos debido a la expulsión con tarjeta roja directa de Jimmy como consecuencia de una fuerte entrada a Chuchi. No obstante, la ocasión más clara del segundo período le había correspondido a los locales, puesto que Rubén Rivera, tras un error de la cobertura, se plantó solo ante el portero Alejandro, pero su tiro pegó en el larguero, por lo que se mantuvo el empate a cero.

El empate es un resultado que deja a los dos equipos en una situación compleja. El Boiro tiene 35 puntos, está a 4 de la salvación cuando restan 12 en juego. El equipo de Fredi Álvarez necesita una reacción inminente porque acumula ya siete partidos sin ganar. El calendario inmediato sin embargo no es alentador, puesto que el Boiro debe visitar la próxima semana al líder Celta B.

En Barraña no pierden la esperanza bajo el lema de que “hasta el rabo todo es toro”, pero lo cierto es que el equipo está en una situación límite con Pontevedra, Racing y Burgos como últimos rivales. l