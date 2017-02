El Boiro ofrece su mejor versión en casa

El CD Boiro sumó ayer su segunda victoria consecutiva en Barraña al superar al Coruxo con claridad por 3-0 en otro partido rendondo de los de Fredi Álvarez, que escalan en la tabla hasta el decimocuarto puesto y alcanzan los 31 puntos. El derbi en Barraña, que estrenaba vestuarios, no decepcionó. Buen juego y muchas ocasiones. El equipo local hizo una primera parte sobresaliente, lo que le permitió marcharse 2-0 al descanso, goles obra de Juanpa y Pedro Beda.



Los hombres de Rafa Saéz reaccionaron en la segunda parte, impulsados por un Osterholm que dio el salto de nivel desde el banquillo, pero el conjunto local supo aguantar e incluso Cano redondeó una victoria que supone 7 puntos de los últimos 9 en juego para los arousanos.



Desde el primer minuto, ambos equipos se fueron arriba sin dejar lugar a la especulación. El fútbol valiente y atrevido de los dos contendientes permitió ver un partido entretenido y con alternativas, en un continuo ida vuelta en el que Camochu gozó de la primera ocasión con un testarazo ante el que Pato respondió bien.



Poco a poco, el Boiro fue imponiendo su intensidad y la pelota dejó de ir y venir para instalarse en el campo del conjunto vigués la mayor parte del tiempo. El despliegue de los pupilos de Fredi, empujados por una grada de Barraña llena a reventar, achicó al equipo verde, cada vez más atrás y cada vez más sobrepasado. Jimmy protagonizó varias incursiones por la banda izquierda que obligaron a trabajar a un Alberto Domínguez que no pudo hacer nada cuando Juanpa enganchó un balón suelto en la frontal y lo clavó en el fondo de la portería con un zurdazo seco y cruzado que entró junto al palo derecho.



Era el minuto 23 y el tanto reforzó el ánimo dominador del conjunto del Barbanza, que siguió percutiendo en busca de un segundo tanto que no se hizo esperar: seis minutos después, Romay protagonizó una fantástica cabalgada por la derecha en la que ganó la línea de fondo y cedió atrás para que Pedro Beda marcase a placer con la portería vacía.

El esfuerzo de los jugadores locales había sido grande, pero la recompensa también y el Boiro se tomó un ligero respiro que permitió al Coruxo crecer en el partido y apretar en el tramo final del primer acto buscando recortar distancias. Mateo, con dos disparos arriba, tuvo las mejores situaciones.

Rafa Saéz movió el banquillo con Jorge Fernández desde el principio en la segunda parte. El equipo verde fue arriba pero el Boiro, bien plantado, aguantó bien el tirón en una versión distinta a la que ofreció en el primer tiempo. El técnico visitante quemó las naves a la hora de juego e introdujo a Osterholm y Quique Cubas para tener mayor presencia arriba. El primer balón que tocó el sueco dejó a Rubén completamente solo ante Pato pero su remate a bote pronto se fue a las nueves. Poco después, de nuevo Osterholm se la guisó y se la comió dentro del área pero un defensor local rechazó el disparo tirándose al suelo.

El Boiro fue capaz de sobrevivir al arreón del Coruxo, que se diluyó pasado el minuto 75, lo que dio aire a los pupilos de Fredi que, con los cambios, recuperaron frescura. Uno de los hombres de refresco, Pablo Pillado, ejecutó una jugada ensayada que dejó solo a otro de los recambios, un Rubén Rivera que se encontró con la respuesta de Alberto Domínguez. Yebra estrelló un tiro contra el palo poco antes de que Alberto García reclamase un penalti que el árbitro no vio.

Ya en el tiempo de prolongación, con el Coruxo entregado, Cano firmó el tercer tanto a la contra a pase de Juampa.