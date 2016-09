El Boiro quiere recuperar en Navarra lo que cede en casa

El CD Boiro juega esta tarde en el Ciudad de Tudela a las 18 horas ante el Tudelano en la cuarta jornada de liga de Segunda División B. Difícil salida para los boirenses, no en vano el Tudelano es uno de los mejores equipos de la categoría. Tras finalizar tercero la temporada pasada y jugar el play-off a Segunda A, esta semana consiguió su clasificación para la tercera ronda de la Copa del Rey, en la que se medirá al Formentera. Pese a la dificultad, el Boiro viajó ayer con la ilusión de dar la sorpresa. La expedición arousana se instaló ayer en Tafalla, a menos de una hora de Tudela. Realizando una sesión de entrenamiento en el campo cedido para la ocasión por el Peña Sport. Fredi desplazó a 16 jugadores. No viajaron Manu Rodríguez, Axel, Borja, Iago y Hérbert. En un terreno d ejuego amplio y de hierba natural, el Boiro tratará de jugar de tú a tú a los locales, que de momento en liga no conocen la victoria. Empataron a domicilio con la Leonesa y el Coruxo y perdieron en casa ante el Somozas. El Boiro tratará de aprovechar el posible cansancio o desgaste que puedan tener tras la Copa del Rey entre semana (ganaron 1-0 al At. Sanluqueño).