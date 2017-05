Si el Boiro se salva dará vida a cuatro clubes de O Salnés

Las victorias ante Celta B y Racing de Ferrol a domincilio y el empate ante el Pontevedra procvocaron que el Boiro pasara de estar antepenúltimos a cuatro puntos de la salvación a situarse en zona de promoción dependiendo de sí mismos para salvarse en la última jornada. Será el domingo en Barraña (18 horas) ante el Burgos, que le aventaja en 3 puntos. Con las mismas cifras que el Boiro está el Caudal, que recibe al Pontevedra. El average particular y general con los asturianos está empatado, pero los de Mieres están delante porque tienen más goles a favor. Con 40 puntos, dos menos que Boiro y Caudal está la Mutilvera, que en la última jornada recibe al descendido Palencia.



Las cuentas son claras. Si el Boiro gana estará salvado. Si empata se salva siempre que el Caudal pierda con el Pontevedra o empate y gane la Multivera, puesto que en el triple empate salen beneficiados los de Barraña. Se espera un ambientazo en Boiro. El destino quiso que en el último partido de la temporada pasada ante el Cerceda el equipo se jugase el título, esta vez la final ante el Burgos vale otro año en Segunda B. Casi nada.



De todo esto estarán pendientes varios equipos de O Salnés, cuyas permanencias en sus ligas están a expensas del futuro del Boiro. Si los de Fredi se salvan el efecto en cadena da vida hasta cuatro arousanos. Ribadumia o Céltiga se salvarían el domingo. El que no lo hiciese quedaría a expensas de un ascenso de un gallego a Segunda B. Aumentarían las opciones del Portonovo en Preferenre Sur, donde. bajarían cuatro equipos, que podrían ser solo tres si asciende un gallego a Segunda B. El Portonovo, a falta de tres jornadas, está a 5 puntos del Caselas y a 8 de Mondariz, que es el que se salvaría ahora mismo si el Boiro no cae. También el San Martín está afectado. En Primera Autonómica grupo V caen dos directos más arrastres. El San Martín necesita que el Boiro se salve y que ascienda un gallego a Segunda B para que solo bajen tres.