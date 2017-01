El Boiro tumba al Valladolid B con un gol de Axel al inicio de la segunda parte

El Boiro carbura. Ayer logró su primera victoria del nuevo año, en Barraña y ante el Valladolid B, uno de los gallitos de la categoría. Fue gracias al gol del lateral Axel al inicio de la segunda parte. Tras un pase de Borja, que debutó como titular en Segunda B. Y es que ni las bajas en defensa debido a la epidemia de gripe pasaron factura a los de Fredi Alvárez, que dejaron su portería a cero. También debutó el meta Rodrigo, que sustituyó en la segunda parte a Pato. Fue por tanto una victoria de equipo. Toda la plantilla ya sabe lo que es defender la camiseta del Boiro en la categoría de bronce del fútbol español.

Salió el conjunto boirense con mucha decisión. Se adueñó de la pelota gracias a su buena presión y alcanzó con verticalidad el área rival. Romay puso a prueba a Dani Hernández y Axel chutó fuera en las primeras llegadas. El meta visitante se anticipó a un centro de Jimmy que esperaba Pedro Beda. Todo en apenas 10 minutos.

Sin embargo, fue mucho más clara la primera llegada del filial vallisoletano antes de cumplirse el primer cuarto de hora. Miguel Mari filtró un pase a la espalda de los centrales del Boiro y Vega, ante Pato, golpeó flojo, pero superó al portero. El balón enfiló mansamente el camino de la portería, ajustado al palo derecho, aunque el posible tanto lo evitó Jimmy junto a la línea de gol. Corral, también con un remate algo mordido, obligó a Pato a lanzarse para atajar el esférico.

Mejoró el cuadro pucelano con el paso de los minutos. Adelantó líneas e hizo que el Boiro no pudiera maniobrar con tanta soltura como en los primeros minutos. Justo antes del intermedio el equipo local reclamó un posible penalti sobre Pedro Beda.

El técnico vigués Rubén Albés dio entrada a Mayoral al comienzo de una segunda parte, que comenzó con disgusto para el conjunto pucelano. En el tercer minuto de juego tras la reanudación, Axel recibió un balón en largo y Royo se confió en exceso. El lateral del Boiro aprovechó una carga legal para desequilibrar a su par y disponer de una mejor opción de disparo. Batió con un tiro cruzado al meta visitante.

El conjunto de Albés fue incrementando su dominio ante un rival al que le costaba mantener la pelota. Los problemas físicos de Pato, que propiciaron el debut de Rodrigo, fueron un contratiempo añadido para los pupilos de Fredi Álvarez. Vega dispuso de una buena llegada, bien interceptada al cruce por Mateo.

Manu Rodríguez, que había entrado para dar más consistencia al centro del campo local, disparó alto antes de que Cano dispusiera de la mejor opción para cerrar el partido. Se plantó solo ante Dani Hernández y disparó fuera. Increíble fue la jugada que desperdició el filial pucelano para lograr el empate en el minuto 84. Samanes asistió desde la línea de fondo a Sinisterra, que remató en semifallo. La pelota le llegó a Arroyo en posición de ariete. Su disparo lo salvó con una mano antológica Rodrigo. El balón suelto no acertó, con poco ángulo, a convertirlo en gol Samanes.

En un final de locos, Manu Rodríguez perdonó el posible 2-0 en el minuto 89, Sinisterra no llegó a un balón en un despiste de Borja y el jugador visitante Mayoral reclamó un posible penalti, aunque la falta pareció que se produjo antes de entrar en el área local. El Boiro escala en la tabla, ya es decimotercero.